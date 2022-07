Ein 82 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag am Mallertshofer See in der Garchinger Heide an seinem Geschlechtsteil herumgespielt und eine Frau massiv belästigt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 15.50 Uhr. Eine 48 Jahre alte Frau aus dem Landkreis München entdeckte den nackten Mann, der nahe der Mallertshofer Kirche am Seeufer lag und mit Blickkontakt zu der Frau sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Frau herrschte ihn an, er solle damit aufhören - den Exhibitionisten interessierte das aber offensichtlich nicht. Erst als ein 37-jähriger Münchner dazukam, stellte der Mann sein Tun ein. Die 48-Jährige informierte die Polizei, die den 82-Jährigen aus dem Landkreis München noch an Ort und Stelle vorläufig festnahm. Ihn erwartet ein Verfahren wegen exhibitionistischer Handlungen.