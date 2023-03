Von Bernhard Lohr, Haar

Die Stimmung ist von Beginn an explosiv. Schon mit seinen ersten Worten geht Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) seinen alten Rivalen Peter Paul Gantzer (SPD) frontal an. Wie er dazu komme, in seinem Antrag von einem "Schwarzbau" zu schreiben, fragt er. "Sie müssen schon bei der Wahrheit bleiben."

Der Ton ist also gleich gesetzt in dem folgenden Streit im Haarer Gemeinderat über eine Vereinshütte der örtlichen Maibaumfreunde, die aus Sicht der SPD nicht unentgeltlich und nicht ausschließlich diesen überlassen werden sollte. Es ist im Grunde eine Petitesse, aber auch ein Bühnenstück über Streitkultur, in dem in der Folge ein kleinlauter Politprofi von der SPD auftritt, ein CSU-Gemeinderat Alois Rath, der der SPD vorwirft, einen "ganz, ganz miesen Antrag" gestellt zu haben, und mit Gerlinde Stießberger eine CSU-Gemeinderätin, die private und öffentliche Interessen nicht voneinander trennt.

Der Konflikt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ist zu Beginn eine Wiederauflage der Fehde zwischen dem Neuling im Bürgermeisteramt und Peter Paul Gantzer, der nach Jahrzehnten im Landtag jetzt Gemeindepolitik macht und dem Bürgermeister gerne Lehrstunden erteilt. Er ist aber auch das zweite Kapitel des symbolisch hochaufgeladenen Streits über die im Ortszentrum gelegene Hütte an der Gronsdorfer Straße.

Die SPD hat sich dazu aus Sicht der CSU schon im Sommer 2022 grenzwertige Fragen erlaubt. Damals ging es um eine Überschreitung von Baugrenzen. Das wurde korrigiert. Ein Schwarzbau ist es also nicht mehr, wie Gantzer einräumt. Aber alle wussten damals schon: Da schießt die SPD gegen einen Klub von Honoratioren. Der angesehene frühere Dritte Bürgermeister und einflussreiche Grundstückseigentümer Hans Stießberger ist bei den Maibaumfreunden die Gallionsfigur.

So sitzt Hans Stießberger unter den Zuhörern, als Bukowski und Gantzer jetzt die Ouvertüre zur erneuten Kontroverse liefern. Anders als er selbst gehört seine Frau Gerlinde Stießberger bis heute dem Gemeinderat an und ist in der Sache nicht unbeteiligt. Wie vor einem Dreivierteljahr schon stört sich keiner daran. Der Bürgermeister weist darauf nicht hin. Gerlinde Stießberger wiederum zieht sich bei dem Tagesordnungspunkt auch nicht selbst zurück, wie es die Gemeindeordnung in Artikel 49 jedenfalls nahelegt. Demnach kann ein Gemeinderat an "Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen", "wenn der Beschluss ihm selbst" oder einem "Angehörigen" einen "unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann".

Fürsprecherin des Vereins im Gemeinderat: Die Ehefrau des Vorsitzenden

Im Juni 2022 ergriff Stießberger sogar als Fürsprecherin der Maibaumfreunde das Wort. Diesmal verzichtet sie darauf, stimmt aber am Ende mit ab und lehnt einen von den Grünen vermittelten und mit 21 zu acht Stimmen angenommenen Kompromiss ab. Die Gültigkeit des Beschlusses berührt das nicht, was laut Auskunft durch einen Sprecher des Gemeindetags der Fall wäre, wenn die Stimme entscheidend gewesen wäre.

Doch für die CSU schlägt sich statt ihr diesmal Alois Rath in die Bresche, der der SPD einen Affront gegen alle Ehrenamtlichen in Vereinen vorhält. Die Maibaumfreunde hätten die ramponierte Hütte für sich hergerichtet und so auch den Obolus entrichtet, den sich Gantzer wünsche. Die SPD gibt sich selbst als Sachwalter der Interessen der Vereine. Gantzer beklagt, dass die Maibaumfreunde mit fünf Aktiven ein mehr als 2000 Quadratmeter großes Gemeinde-Areal nur für sich in Anspruch nähmen.

Auf Anraten von Mike Seckinger (Grüne) sucht nun der Bürgermeister das Gespräch mit dem Verein, ob auch andere in die Hütte dürften - und wie der von der SPD monierte formale Fehler im Überlassungsvertrag zu glätten ist. Den hatte im übrigen seinerzeit die SPD-Bürgermeisterin Gabriele Müller abgeschlossen.