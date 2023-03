Kommentar von Bernhard Lohr

Es gibt genügend Demokratie-Verächter, die nichts lieber verbreiten, als dass Stadträte und Gemeinderäte im Rathaus ihr eigenes Süppchen kochen. Wer das behauptet, verkennt schlichtweg, was für ein ehrenamtlich betriebener Aufwand mit solch einem Wahlamt verbunden ist. Viele freie Abende mit der Familie kann man gleich mal knicken. Stattdessen verbringen Mandatsträger gefühlte Ewigkeiten in Sitzungen und dürfen sich, wenn dem Bürger was nicht passt, auch noch für ihren Einsatz öffentlich schelten lassen. Der Vorwurf, Eigeninteressen zu vertreten, kommt gleichwohl nicht von ungefähr. Manchmal ist Privates und Öffentliches gar nicht so leicht zu trennen, wenn man engagiert ist ein einer Kommune.

Denn natürlich liegt einem ehrenamtlichen Gemeinderat, der im Hauptberuf Ladenbesitzer ist, was am Ausbau der Einkaufsstraße und setzt sich der Vereinsvorsitzende, der zugleich auch Gemeinderat ist, für seinen Verein ein. Diese am Ort vernetzten und vielfältig mit Interessen verbundenen Personen sind eben genau die, die mitreden wollen und sich in die politischen Gremien wählen lassen. Dort sitzen sie dann mit den Honoratioren. In jedem Stadt- oder Gemeinderat gibt es mindestens einen Spross einer Familie, die seit Generationen den Ort prägt und nicht selten massive eigene Interessen hat, weil ihr hier viel Grund gehört.

Deshalb schreibt die Gemeindeordnung etwa bei Grundstücksgeschäften, die in nichtöffentlichen Sitzungen behandelt werden, vor, dass Betroffene nicht an Abstimmungen teilnehmen dürfen. Aber es gibt auch andere Situationen, in denen in öffentlicher Sitzung ein Stadt- oder Gemeinderat als Befangener aussteigt - freiwillig, damit kein Geschmäckle entsteht. Wo das nicht geschieht, weil es einzelnen an Fingerspitzengefühl und Bewusstsein für die Glaubwürdigkeit eines demokratisch gewählten Gremiums fehlt, ist der Bürgermeister gefordert, einzuschreiten. CSU-Gemeinderätin Gabriele Stießberger hätte sich daher in Haar beim Streit um die Hütte der Maibaumfreunde besser herausgehalten - beziehungsweise Bürgermeister Bukowski sie dazu auffordern sollen. Denn Stießbergers Mann, der unmittelbar betroffene Vorsitzende des Vereins, saß direkt unter den Zuschauern. Mehr Nähe geht fast nicht.