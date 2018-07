22. Juli 2018, 23:16 Uhr Mahnung Der Geist des Erinnerns

In Taufkirchen wird mit einem "Ghostbike" eines Radfahrers gedacht, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist

Von Iris Hilberth, Taufkirchen

Es geschah am 30. Oktober 2016, als ein Radfahrer in Taufkirchen von einem Lastwagen erfasst und getötet wurde. Der 78-Jährige fuhr damals mit seinem Rad auf dem Lindenring, als der Lastwagen nach links in die Mehlbeerenstraße einbiegen wollte und mit dem Rentner zusammenstieß. An der Unfallstelle erinnert seit Freitag ein weiß lackiertes Fahrrad mit einem Hinweis samt schwarzem Kreuz am Gepäckträger an den getöteten Radfahrer. Aufgestellt hat dieses "Ghostbike" die Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) Hachinger Tal gemeinsam mit der Gemeinde Taufkirchen.

In der Stadt München hat der ADFC bereits sieben solcher Geisterfahrräder platziert, die an die Unfallopfer erinnern, aber auch auf die Gefahrensituation an diesen Stellen aufmerksam machen sollen. Das Ghostbike an der Ecke Lindenring/Mehlbeerenstraße in Taufkirchen ist derzeit das einzige im Landkreis München. Im vorigen Jahr hatte der Verein schon in Unterhaching ein solches Rad am Sportpark aufgestellt, weil hier vor sechs Jahren ein 72-Jähriger an einer Baustelle von einem Lastwagen überrollt worden war. Der ADFC hat dieses weiße Fahrrad aber inzwischen wieder entfernt, da die Witwe des Getöteten darum gebeten hatte. In Taufkirchen hatte die Gemeinde die Aktion mit den Hinterbliebenen abgestimmt. Zum Termin mit dem ADFC wollte die Witwe allerdings nicht kommen, der Schmerz sitze noch zu tief, hatte sie mitgeteilt.

Die Stelle in Taufkirchen gilt nicht als Unfallschwerpunkt. "Wir haben hier eigentlich eine breite Kreuzung und eine übersichtliche Situation", sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). Aber hundertprozentige Sicherheit gebe es leider nicht. "Ob Radfahrer, Autofahrer oder Fußgänger - es geht nicht ohne gegenseitige Rücksichtnahme", sagte der Bürgermeister, der in dem weißen Fahrrad eine Mahnung für alle Verkehrsteilnehmer sieht.

Der Leiter des Taufkirchner Ordnungsamts, Wolfgang Walser, sieht die Problematik mitunter auch darin, dass Autofahrer, die vor Jahren den Autoführerschein gemacht haben, zumindest mit einer alten Fahrerlaubnis Lastwagen von bis zu 7,5 Tonnen lenken dürfen. "Ich habe selbst einen Lkw-Führerschein und uns wurde in der Fahrschule immer und immer wieder eingebläut, den Radweg ununterbrochen im Blick zu haben", sagte er. An dem tödlichen Unfall in Taufkirchen sei damals auch ein kleinerer Lastwagen beteiligt gewesen.

Als Maßstab für Verkehrssicherheitskonzepte spricht der ADFC von einer "Vision Zero". Die Kommunen sollten als oberste Planungsvorgabe die Forderung "Null Verkehrstote" aufnehmen. Verbesserungsvorschläge hätte Erich Witmann von der ADFC-Ortsgruppe im Hachinger Tal und damit Betreuer des Ghostbikes am Lindenring schon für die Taufkirchner Unfallstelle. An dieser Ecke endet der Fußweg, auf dem Radfahrer geduldet sind, und es beginnt ein verpflichtender Radweg bis zum Kreisverkehr. "Die Radfahrer wechseln hier von der Straße auf den Radweg, was in einer Tempo-30-Zone nicht nötig wäre", sagte Wittmann. Auch im Kreisverkehr sei der Radfahrer auf der Straße sicherer.

Da gibt Bürgermeister Sander dem ADFC-Vertreter recht: "So hat man besser alle Verkehrsteilnehmer im Blick", sagte er. Derzeit lasse die Gemeinde ein Radverkehrskonzept erstellen, "das wollen wir abwarten", so der Bürgermeister. Eines aber will Sander jetzt schon ändern. Er kündigte an, die Bauhof-Fahrzeuge mit Abbiegeassistenz-Systemen auszustatten. Er findet: "Alles, was mit Sicherheit zu tun hat, sollte man machen."