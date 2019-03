7. März 2019, 21:55 Uhr Mahlzeiten liefern Beirat gibt Senioren Tipps zu Lieferservices

Nicht alle Senioren kochen noch gerne etwas für sich. Der Garchinger Seniorenbeirat hat jetzt untersucht, welche anderen Möglichkeiten es in der Stadt gibt, sich Mahlzeiten liefern zu lassen. Da wäre beispielsweise die Nachbarschaftshilfe, die frisch gekochtes Essen aus Richi's Metzgerei an die Kunden liefert, die einen Pflegegrad haben. Die Kosten belaufen sich je nach Wahl zwischen 4,90 und 6,90 Euro plus Lieferung, werden aber von der Pflegekasse übernommen. Außerdem haben die Senioren die Möglichkeit, sich Essen bei "Mei Wirtshaus" zu bestellen und auch nach Hause bringen zu lassen. Allerdings gilt dieser Service nur für den Stadtteil Hochbrück.

Wer auch mit Tiefkühlkost zufrieden ist oder sie gar bevorzugt, der kann sich an verschiedene Institutionen wenden. Die Malteser sind unter der Telefonnummer 089/808080 20 zu erreichen, die Awo mit ihrem Menüservice "Essen auf Rädern" unter 089/430 24 35 und die Johanniter unter 089/12 17 78 83. Alle drei haben eine Münchner Vorwahl.

Der Seniorenbeirat weist darauf hin, dass Anregungen stets willkommen sind. Er veranstaltet regelmäßige Sprechstunden. Da sie wegen der Renovierung des Seniorenzentrums örtlich verlegt werden müssen, sollte man vorher bei Christopher Redl von der Stadtverwaltung anrufen, um Termin und Ort zu erfragen. Er hat die Telefonnummer 089/320 89 154.