Es sind grausame Dinge, die sich in den Märchen der Brüder Grimm ereignen, schicksalhafte Wendungen, die den Protagonisten das Leben zur Hölle machen. In der Geschichte vom "Brüderchen und Schwesterchen" geht es um ein Geschwisterpaar, das vor der bösen Stiefmutter flieht, ohne deren Hexereien wirklich dauerhaft zu entgehen. Die Kinder indes halten zusammen - obwohl sich der Bruder in ein Reh verwandelt, obwohl die Schwester den König heiratet und obwohl die Hexe sie umbringt. Allein der König kann mit seiner Liebe den Bann brechen und endlich Gerechtigkeit walten lassen. Das Marionettentheater Bille in Unterschleißheim bringt "Brüderchen und Schwesterchen" am Mittwoch, 6. Januar, auf die digitale Bühne. Die Online-Vorstellung beginnt um 15 Uhr. Von 14.30 Uhr an kann man sich einloggen. Karten und Zugangslink gibt es unter www.marionettentheater-ush.de.