An der Haltestelle dringt Feuchtigkeit ein, sodass Fliesen von den Wänden fallen. Die Gemeinde und die Bahn sind sich über die Ursache uneins und haben Gutachten in Auftrag gegeben. Der Beginn der Sanierung ist völlig offen

Das Ärgernis besteht bereits seit geraumer Zeit, eine Lösung ist aber so schnell wohl nicht in Sicht: Die Rede ist von einem Feuchtigkeitsproblem im Tunnel des Ismaninger S-Bahnhofs. Offenbar sind die Mauern im Untergeschoss so feucht, dass immer wieder Fliesen zerbröseln und von der Wand fallen. Zudem gibt es an den Bahnsteigen viel Dreck. "Das ist keine Visitenkarte für Ismaning", beklagte jüngst Irene Holler von den Grünen im Gemeinderat. Bei Rathauschef und Verwaltung stieß sie damit auf offene Ohren.

"Uns ist daran gelegen, dass der Bahnhof vernünftig aussieht", sagt Bürgermeister Alexander Greulich (SPD). Doch das scheint nicht so ganz einfach zu sein - auch weil es laut Greulich "nicht leicht ist, bei der Bahn den richtigen Ansprechpartner zu bekommen". Nach seinen Worten ist die Gemeinde deshalb seit längerem mit der Bahn im Gespräch. Zu einem Durchbruch sei es jedoch bislang nicht gekommen. Dabei liegen laut Bürgermeister mittlerweile drei Gutachten vor - zwei von der Bahn, eines von der Gemeinde. "Und da gibt es erhebliche Unstimmigkeiten."

Während Ismaning davon ausgeht, dass die Betonwände hinter den Fliesen feucht sind, sieht die Bahn die Kommune in der Pflicht - wegen der offenen Dachkonstruktion über den Bahnsteigen, über die Regen oder Schnee bis ins Untergeschoss gelangen. "Das ist allenfalls Oberflächenwasser, da fallen doch keine Fliesen runter", sagt der Ismaninger Bürgermeister. Die Ursache für die Feuchtigkeit müsse tiefer liegen. Zu den Inhalten des Gutachtens und den Aussagen der Bahn gibt sich Greulich zurückhaltend. Nur so viel: "Die Tunnelabdichtung liegt unserer Meinung nach eindeutig im Spielfeld der Bahn."

Die Bahn will sich zu möglichen Ursachen der Feuchtigkeit im Ismaninger S-Bahnhof nicht äußern. Ein Bahnsprecher verweist auf das Gutachten. "Gemeinsam mit der Gemeinde sind wir an der Erarbeitung einer Lösung, um hier Abhilfe zu schaffen. Einen belastbaren Zeitplan können wir zurzeit noch nicht nennen", heißt es auf eine SZ-Anfrage. Dass das Interesse der Ismaninger an ihrem Tunnelbahnhof groß ist, hat mit dessen Entstehungsgeschichte zu tun. Mitte der Achtzigerjahre rebellierte der Ort gegen den ebenerdig geplanten Ausbau der Flughafen-S-Bahn. Für den 2,26 Kilometer langen Tunnel musste ein zäher Kampf mit der Bahn, der Bundesregierung und zuweilen auch mit dem eigenen Gemeinderat ausgefochten werden. Noch 1985 galt ein Tunnel als völlig unrealistisch, weil die Bahn stets Baukosten von 250 Millionen Mark angeführt und darauf verwiesen hatte, dass sie nur oberirdisch plant. So gründete sich die Bürgergemeinschaft für den S-Bahn-Tunnel. 1988 brachte sie es zuwege, dass sich die Gemeinderäte hinter den Tunnel stellten.

Nach der Einschaltung des damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß (CSU), für den "die gleichzeitige Inbetriebnahme von S-Bahn und Flughafen zwingend erforderlich" war, rückte die Erfüllung des Wunsches näher. 1989 beschloss der Gemeinderat, dass Ismaning die Deckelung der Grabenabschnitte selbst bezahlt. Der Spazierweg, den die Kommune für etwa 3,5 Millionen Mark auf dem Tunnel anlegte, gehört heute zu den beliebtesten Naherholungsgebieten im Ort. Und am Wegesrand sind inzwischen mehrere Wohnsiedlungen entstanden, die es bei einem oberirdischen Verlauf nicht gegeben hätte. Die erste S-Bahn zum Flughafen hielt am 7. März 1992 im unterirdischen Bahnhof, über der Erde feierten die Ismaninger ihren Triumph über die Deutsche Bahn.

Eine Party wird es nach Trockenlegung des Bahnhofs wohl nicht geben. Froh aber wären die Ismaninger, wenn die Fliesenmosaike mit Ismaninger Motiven nicht ständig von der Wand fielen