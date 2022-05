Von Bernhard Lohr, Haar

Wer kann die Gefühle beschreiben, die eine Mutter für ihr Kind empfindet? Und wer kann ausloten, wie tief der Schmerz geht, wenn dieses Kind verloren geht? "Es war ein wolkenloser Tag im Juli, als Rosie Almanzo verlor" - so steigt der Leser ein in einen Roman, der ihn vom ersten Moment packt, weil sich natürlich sofort dunkle Ahnungen einstellen. Und doch darf er am Ende des kleinen Textes, den die Autorin Lydia Wünsch ihrem Roman "Rosies Wunderkind" vorangestellt hat, erleichtert aufatmen. Der fünfjährige Bub Almanzo lacht, strahlt und Mutter und Kind sind glücklich vereint.

Allerdings liefern schon die ersten Zeilen einen Vorgeschmack darauf, was den Leser erwartet. Er durchlebt bei der Erzählung über "die Liebe einer Mutter" eine Achterbahn der Gefühle. Bei Almanzo wird früh Autismus diagnostiziert. Seine Sprache verschwindet und der Kontakt wird brüchig. Er geht seinen Mitmenschen Stück um Stück verloren. Doch es gibt auch Momente der Hoffnung und Besserung. Er ist das omnipräsente, geliebte "Wunderkind".

Detailansicht öffnen "Rosies Wunderkind" erzählt die Geschichte der Liebe einer Mutter. (Foto: privat)

Lydia Wünschs Debütroman lebt auf 252 Seiten von der Authentizität der Geschichte, auf deren Hintergründe im Klappentext hingewiesen wird. Der Roman beruht auf wahren Begebenheiten und es sind originale Textpassagen des Autisten Amanzio Wünsch eingewoben. Die Autorin erzählt die Geschichte ihres Bruders, wobei sie sich bei dem Plot alle Freiheit nimmt, die einer Autorin zur Verfügung steht. Doch schnell wird klar, dass dieses Buch aus jemandes Feder stammt, der weiß, worüber er schreibt. Dabei wahrt die Autorin immer die gebotene Distanz. So wird weit mehr daraus als etwa eine Familiengeschichte. Es ist eine Geschichte über das Leben mit einem Kind mit Behinderung und sogar: ein Roman über die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind.

Erzählt wird dieser aus der Perspektive von Almanzos Mutter. Sie blickt in einer Rückblende am letzten Tag vor ihrer Entlassung aus einem Frauengefängnis im Gespräch mit einer fiktiven Therapeutin zurück auf ihr Leben: Konflikte mit der Mutter, die erste Liebe, Partys. Sie hat früh eine Beziehung und wird schwanger. Und damit beginnt die große Liebe zu ihrem autistischen Sohn, die für sie zur existenziellen Herausforderung wird.

Fragen bleiben lange unbeantwortet

Die Konstellation der Geschichte ist relativ schnell klar. Doch nichts wird klischeehaft abgespult. Jede Mutter und jeder Vater darf Rosies Berg-und-Talfahrt gerne mitfahren. Wer ein Kind im Kindergarten hatte, wird einen Resonanzraum finden, in dem das Gelesene widerhallt. Es geht weiter in der Schule. Die Autismus-Diagnose ist ein Schlag. Rosies Beziehung zu ihrem Partner Toni entwickelt sich, wie viele zu früh geschlossene Beziehungen, schwierig. Toni tut sich schwer mit Almanzos Anderssein, das Paar lebt sich auseinander. Wie Almanzo verschwindet auch Toni, ohne der Buhmann zu sein. Rosie und Almanzo bleiben dagegen schicksalhaft verbunden.

Die 1984 in München geborene Lydia Wünsch ist als Mitglied der Autorengruppe Prosathek geschult darin, den Leser mit einem klaren Plot und nüchternem Stil zu packen. Den Roman in Rückblenden aus dem Gefängnis zu erzählen, ist ein wagemutiger Schritt, zumal so vieles lange offen bleibt. Warum ist die Mutter im Gefängnis? Was hat das mit Almanzo zu tun? Wer sich auf diese Ungewissheit einlässt, findet am Ende tatsächlich sogar noch Trost und wird belohnt, zu einem Zeitpunkt, an dem er gar nicht mehr damit rechnet. Wünsch hat bisher Kurzgeschichten verfasst und offenkundig Talent, psychologisierend schwere Kost so aufzuarbeiten, dass der Leser an der Lektüre wächst.

Lydia Wünsch, Rosies Wunderkind, Über die Liebe einer Mutter, Diederichs Verlag, Random House, München, 2022, Hardcover, 18 Euro.