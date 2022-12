Die Silberübung: Lukas Dauser im Barrenfinale bei der Turn-WM Anfang November in Liverpool.

Weltklasse-Turner Lukas Dauser, in Ebersberg geboren und sportlich in Unterhaching zu Hause, über den Gewinn seiner WM-Silbermedaille, Olympia 2024 und seine bevorstehende Hochzeit.

Interview von Stefan Galler

Einen sportlichen Erfolg zu erreichen ist das eine - ihn zu bestätigen jedoch macht einen Athleten zu einer echten Größe in seiner Disziplin. Lukas Dauser, 29, ist das im November gelungen, als er nach der olympischen Silbermedaille am Barren vor einem Jahr auch bei der Weltmeisterschaft Zweiter wurde. Das brachte ihm auch Platz acht bei der Wahl zu Deutschlands Sportler des Jahres ein. Ein Gespräch über die Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres und das, was kommt.