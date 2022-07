Von Claudia Wessel, Grünwald

Die Grünen und die Parteifreien Bürger werfen der Grünwalder Rathausführung vor, die Umgestaltung der Ortsmitte im Alleingang behandelt und verschleppt zu haben. Sie vermuten, dass Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) alles beim Alten lassen und deshalb den Beschluss des Gemeinderats nicht umsetzen will. Neusiedl verteidigte sich mit Verzögerung durch die Corona Pandemie und erklärte seine Treffen mit einem Planungsbüro, das schließlich abgesprungen ist, mit "Vorprüfung durch die Verwaltung".

Im Oktober 2019 hatte ein Grünwalder Bürger in der Bürgerversammlung den Antrag gestellt, die Ortsmitte neu zu gestalten. Der Antrag wurde von der Mehrheit angenommen. Am 19. November 2019 fasste der Gemeinderat ebenfalls einen positiven Beschluss. Man plante, sich im Gemeinderat mehrere Vorschläge von Architekturbüros anzuhören und dann in dem Gremium zu entscheiden, welches Konzept man bevorzugt. Gelaufen ist es allerdings anders, wie einige Gemeinderäte in der Sitzung am Dienstagabend klagten. Überhaupt erfuhren sie erst in dieser Sitzung, was genau alles getan worden war. Denn im Juni hatte Grünen-Gemeinderätin Ingrid Reinhart beantragt, dass das Gremium endlich Informationen bekommen sollte.

Hauptamtsleiter Tobias Dietz verlas denn auch eine lange Liste mit Daten und Personen, die sich seit 2019 in der Angelegenheit getroffen hatten und zwar mit einem Vertreter eines Planungsbüros namens Finsterwalde. Dieses war offenbar engagiert worden, ohne den Gemeinderat zu involvieren - "auf Empfehlung eines CSU-Gemeinderats", wie Reinhart es ausdrückte. Gemeint war Alexander Steininger, der Architekt ist und offenbar diesen Kontakt hatte. Der Vertreter des Planungsbüros traf sich laut der Liste mehrmals mit Bürgermeister Neusiedl und seinem Vertreter Stephan Weidenbach sowie ab und zu einem Vertreter der Verwaltung. Doch konnte man sich bei allen Treffen nie einigen.

Genau das fanden die Grünen wiederum unfassbar. Sie erklärten, es sei absolut undemokratisch, dass die zwei Bürgermeister im Alleingang in dem Projekt vorpreschten ohne den Gemeinderat zu involvieren. Und dass sie die Vorschläge des Planungsbüros so lange ablehnten, bis dieses schließlich frustriert die Zusammenarbeit kündigte. Oliver Schmidt von den Parteifreien Bürgern erinnerte daran, dass es einen solchen Vorfall schon einmal gab. Im Jahr 2016 hatte ebenfalls eine engagierte Planerin für die Ortsmitte - die seit 2012 in Arbeit ist - die Zusammenarbeit aufgekündigt. Dass bei alledem etwas nicht stimmen kann, legte auch Ingrid Reinhart nahe.

"Ich bin nicht überrascht, dass es wieder nicht geklappt hat", sagte sie. "Der Rathausfunk sagt, dass der Bürgermeister gerne alles beim Alten lassen möchte." Manche Auskunft der Verwaltung zu dem Thema fand sie überdies "unglaubwürdig". "Das bisherige Verfahren ist einer demokratischen Gemeinde unwürdig." Sie erinnerte auch daran, dass es beim Radwegekonzept ähnlich gelaufen war. "Weil es ganz oben nicht gefiel", sei alles beendet worden. "Es lag nicht am Planer", sagte Reinhart. Nach der Sommerpause erwarten die Kritiker nun, dass endlich verschiedene Planungsbüros ihre Konzepte vorstellen. Und dass es dabei um mehr geht als nur um die Höhenunterschiede bei Parkplätzen, über die sich die Bürgermeister mit dem Büro Finsterwalde nicht hatten einigen können.