Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Einer der profundesten Kenner der Siegertsbrunner Ortsgeschichte lebt ausgerechnet in Höhenkirchen - jenem Ort also, mit dem die bis 1978 eigenständige Gemeinde im Zuge der Gebietsreform zusammengeschlossen wurde, manche sagen auch: zwangsverheiratet. Und als wäre das nicht genug, spricht dieser Hobby-Historiker aus dem Nachbarortsteil auch noch von "meinen Siegertsbrunnern", wenn es um die Bürgerinnen und Bürger ostseitig der Bahngleise geht. Trotz alledem ist jener Wolfgang Bethke in Siegertsbrunn gut gelitten. Schließlich ist der Höhenkirchner seit 1995 Ortschronist für den Gemeindeteil, hat über ihn erst einen Bildband und 2006 - nach langer Recherche - die Chronik "Heimatbuch von Siegertsbrunn" verfasst und überdies die Historie etlicher Höfe erforscht und aufgeschrieben. Nun jedoch zieht Bethke einen Schlussstrich unter sein langes Wirken als Ortschronist: Im Alter von 94 Jahren hat er sein Amt niedergelegt.

Dass sich Wolfgang Bethke überhaupt einmal mit der circa tausendjährigen Geschichte von Siegertsbrunn beschäftigen würde, das erschien zu Beginn seines Lebens so wahrscheinlich wie eine Verlegung des Leonhardifests nach Höhenkirchen. Denn der gebürtige Sachse wuchs in Chemnitz auf, ehe sein Vater Anfang 1939 auf einen Umzug aufs Land bestand - "was uns damals buchstäblich das Leben gerettet hat", erzählt Bethke. Denn sein früheres Wohnhaus in der Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg durch eine Mine zerstört. Nach Kriegsende zog es die Familie dann ins Allgäu. "Weil mein Vater nicht bei den Kommunisten bleiben wollte", sagt Bethke.

In Bayern habe er erst als Bauernknecht gearbeitet - eine Zeit, die er mit "sehr schönen Erinnerungen" verbinde. Nach seiner Hochzeit zog es ihn dann nach Penzberg, wo Bethke als Bergmann unter Tage schuftete. "Sieben Jahre lang habe ich in 680 Metern Tiefe Kohle aus der Erde gekratzt", erzählt er. "Doch dann ist mir das zu viel geworden." Also meldete er sich bei der Bundeswehr und begann dort eine Ausbildung zum Krankenpfleger - ein Beruf, der ihm bald zur Berufung wurde. Später hatte Bethke jahrelang einen Lehrstuhl bei der Akademie des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr in München inne und unterrichtete angehende Krankenpfleger, ehe er 1980 in den Ruhestand ging.

Im selben Jahr zog Wolfgang Bethke von München nach Höhenkirchen, wo er sich immer intensiver mit seinem liebsten Hobby beschäftigte, der Heimatgeschichte. Schon 1975 hatte er erstmals eine Chronik über einen Bauernhof bei Passau verfasst; später kamen zahlreiche ähnliche Werke hinzu, zuletzt über ein Anwesen in Lindach bei Egmating. Zu dieser Zeit pflegte Bethke schon engen Kontakt zum damaligen Höhenkirchner Ortschronisten Rudolf Stingl, dem er nach eigenen Worten "immer wieder mal eine Urkunde aus dem Archiv mitbrachte". Stingl war es auch, der dem damaligen Bürgermeister Rudolf Mailer (SPD) einen Tipp gab, als man im Rathaus auf der Suche nach einem Autor für die Siegertsbrunner Chronik war. "Er hat ihm gesagt, dass er da einen Mann kennt, der sich gerne mit historischen Dingen befasst", erinnert sich Bethke. Nach einem ersten Gespräch fragte ihn der Bürgermeister, ob er die Aufgabe als Siegertsbrunner Ortschronist übernehmen wolle. Er habe sich daraufhin erbeten, "erst mal drei Nächte darüber zu schlafen", schreibt Bethke in seinem Buch. Denn: "Die Geschichte eines Bauernhofs ist leichter zu bewältigen als die eines ganzen Dorfes." Doch nach kurzer Bedenkzeit stimmte Bethke zu und begann 1995 mit der Arbeit an der Chronik.

Fortan recherchierte der Hobby-Historiker unermüdlich in den hiesigen Archiven. Und vor allem: Er führte unzählige Gespräche mit Zeitzeugen in der Gemeinde, sammelte deren Geschichten und Fotos und legte so einen gewaltigen Fundus zur Siegertsbrunner Ortshistorie an. Auf dessen Basis veröffentlichte er 1999 den Bildband und sieben Jahre später die Chronik, das "Heimatbuch von Siegertsbrunn". Dessen Schwerpunkt ist zum einen die Ortsgeschichte von der ersten Besiedlung bis zum 21. Jahrhundert, mit den Kapiteln Kirche, Schule, Soldaten, Handwerk, Vereine sowie "Der Bauer und sein Sach". Zum anderen umfasst das Werk etliche der Haus- und Hofgeschichten aus Siegertsbrunn, denen sich Bethke mit so viel Leidenschaft gewidmet hat. Denn in ihnen, so schreibt er, "spiegeln sich die sozialen, familiären, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Verhältnisse wider", wodurch sie "in nicht unerheblichen Maße die Entwicklung in Siegertsbrunn aufzeigen". Weiter heißt es: "Im Artikel 131 der Verfassung des Freistaates Bayern sollen die Kinder in der Liebe zur bayerischen Heimat erzogen werden. Ich hoffe, dass ich durch meine Arbeit ein kleines Stück dazu beitragen kann."

Das ist Wolfgang Bethke zweifelsfrei gelungen. Dass er nun seine Tätigkeit als Ortschronist an Günther Schmid übergibt, der sich fortan um die Historie von Höhenkirchen und Siegertsbrunn kümmern wird, liege an seinem fortgeschrittenen Alter, sagt der 94-Jährige, der im Geiste freilich so rege ist wie eh und je. Und so wird Bethke sicher auch weiterhin verfolgen, wie es "seinen Siegertsbrunnern" ergeht - mit großem Interesse und viel Wohlwollen aus Höhenkirchen.