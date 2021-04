Wenn die Anlagen an der Vockestraße und in Eglfing nicht nur für Vereine zur Verfügung stehen, könnte es Zuschüsse für die Sanierung geben. Das möchte die klamme Gemeinde ausnützen

Von Bernhard Lohr, Haar

Die Haarer sollen künftig sporteln können, wann und wo sie wollen - ohne im Verein sein zu müssen. Die Gemeinde möchte eine Reihe von Fitness-Parcours aufbauen und die Sportstätten in Eglfing und an der Vockestraße sanieren und umbauen. Ermöglicht werden soll das durch Zuschüsse, die Bund und Freistaat im Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten zur Verfügung stellen, die der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Bis zu 1,2 Millionen Euro könnten so in die Haarer Infrastruktur fließen.

Die Sportanlagen in der Gemeinde sind in die Jahre gekommen. Der Rasenplatz an der Vockestraße wurde in den Fünfzigerjahren angelegt und mit der 400-Meter-Bahn bis Mitte der Neunziger auch als Schulsportanlage genutzt. Der Sport- und Freizeitpark Eglfing ging in den Neunzigerjahren in Betrieb. Doch auch dort stehen in absehbarer Zeit Sanierungsarbeiten an, wie der Sportstätten-Manager im Haarer Rathaus, Oliver Eberle, im Gemeinderat darlegte. Der von den Fußballern des TSV genutzte Sportplatz an der Vockestraße und die Tartanbahn müssten mittelfristig erneuert werden. Die Tartanfläche im Sportpark wäre in vier, fünf Jahren auch soweit. Ähnlich sehe es bei den Tennisplätzen im Racketpark aus.

Das Geld ist in Haar wegen sinkender Gewerbesteuer-Einnahmen knapp. Deshalb setzt man nun auf das Förderprogramm, das Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) entdeckt hat und mit dem es sogar gelingen könnte, die Sportstätte umzubauen und zu erweitern. Im Sportpark und an der Vockestraße könnte nach Eberles Vorstellung jeweils ein Fitnessparcours entstehen; mit Geräten und Fitness-Inseln, wie sie gerade jetzt in der Corona-Pandemie so stark nachgefragt werden. Es geht ums Bouldern und sogenannte Calisthenics-Geräte, an denen man etwa Klimmzüge machen kann. Dazu würden im Sportpark vier Tennisplätze neu als Allwetterplätze gestaltet, die ohne Vereinsmitgliedschaft nutzbar wären.

An der Vockestraße könnten laut Eberle in den freien Flächen innerhalb der Tartanbahn Kunstrasenfelder als Minisoccer-Plätze angelegt werden. Auch neue, barrierefreie Umkleiden könnten an der Anlage errichtet werden. Das nebenan gelegene Jugendfreizeitheim "Route 66" soll von alldem profitieren und zudem die Bewohner des angrenzenden Jugendstilparks. Im Sportpark könnte die Kugelstoß-Anlage kombiniert mit einem Beachvolleyballfeld im Stadion Platz finden. Raum für weitere Angebote würde frei. Eine Rampe vom Bistro im Racketpark zur Tennisanlage würde geschaffen. Denn auch Barrierefreiheit ist ein Aspekt in dem Förderprogramm.

Im Gemeinderat fand das alles große Zustimmung. "Ein tolles Konzept", sagte Bukowski. Dietrich Keymer (CSU) bezeichnete dieses als "plausibel und vernünftig". Peter Schießl (SPD) fand es "grandios", wobei er in Zweifel zog, dass die zweite Tartanbahn an der Vockestraße wirklich weiter gebraucht wird. Ulrike Olbrich (Grüne) hätte gerne noch weitere Sportstätten mit aufgenommen, und etwa auch die nach ihren Worten sehr gut angenommene Fitness-Anlage an der Dianastraße. Laut Eberle gilt das Förderprogramm aber nur für Sportanlagen und Breitensport, nicht für Anlagen wie die an der Dianastraße. Jedenfalls möchte die Gemeinde nach Bukowskis Worten das Förderprogramm, über das im vergangenen Jahr Bund und Freistaat 25,7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben, für eine Initialzündung nutzen, um flächendeckend am Ort Fitness-Angebote zu schaffen. Soziale Integration, Barrierefreiheit und auch Umwelt- und Klimaschutz sollen so vorangebracht werden.

Mit dem gefassten Beschluss ist erst einmal klar, dass sich die Gemeinde um Fördermittel bewirbt. Ob sie welche bekommt, ist offen. Womöglich wird auch nur eine Sportstätte bedacht. 90 Prozent der Kosten übernimmt der Staat. 122 000 Euro für den Gemeindeanteil werden 2022 im Haushalt eingeplant.