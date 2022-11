Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Das Bier wird fließen. Insofern können sie im Unterschleißheimer Rathaus schon einmal entspannt auf die Jubiläumswiesn im Mai kommenden Jahres schauen, wenn das 70. Lohhofer Volksfest ansteht. Mit der Entscheidung für Wirtin Angelika Fontenot und die Augustinerbrauerei ist seit kurzem die wichtige Entscheidung getroffen, wer die Masskrüge füllt und die Brathendl auf den Tisch stellt. Doch für ein wirklich gelungenes Fest braucht es natürlich viel mehr. Ohne ausreichend Strom und Wasser und für die vielen Gäste, die kräftig essen und trinken, und ohne funktionierenden Abwasserkanal wird es schwierig. Und an dieser Infrastruktur hapert es noch auf dem Volksfestplatz.

Das Volksfest am Münchner Ring läuft nur zehn Tage im Jahr. Doch an diesen sind die Anforderungen an Technik und Versorgungsnetz hoch. Das Bauamt hat sich das mal genauer angeschaut: Denn seit längerem hat man festgestellt, dass manches nur noch eingeschränkt intakt ist und deshalb Handlungsbedarf besteht. Zwei Mal war ja wegen der Corona-Pandemie das Volksfest ausgefallen. Das Testzentrum und auch das Impfzentrum belegten den Platz. Auch ein Zirkus lagerte für längere Zeit. Da fiel das nicht so auf. Doch jetzt im Frühjahr 2022 bei der Neuauflage des Fests musste man gehörig improvisieren.

Ein Vertreter des Bauamts schilderte im Bauausschuss des Stadtrats, dass bei der Wasserversorgung in den Budenstraßen Rohre zu nah an den Abflussrohren lägen. Der Kanal sei im vorderen Bereich zum Münchner Ring hin oben undicht. Der Abfluss habe auch nur mit Hilfe von Spülungen gewährleistet werden können. Für einen Teil der absenkbaren Sicherheits-Poller am Haupteingang gebe es keine Ersatzteile mehr. Weil die sich manchmal von alleine heben, sei schon der Unterboden von Fahrzeugen beschädigt worden. Eine Stromleitung quer über den Platz sei kaputt, und die Stromversorgung im Osten des Areals eingeschränkt. Heidi Schiedermeier vom Sachgebiet Volksfeste berichtete, dass man derzeit nur ein größeres Fahrgeschäft aufstellen und im hinteren Bereich des Festplatzes keine stromintensiven Nutzungen ermöglichen könne.

Doch so wichtig Bürgermeister Christoph Böck (SPD) und den Stadträten ihr Volksfest gerade wegen des Jubiläums 2023 ist: Die Zusage, mit den Umbauten sofort loszulegen, fiel angesichts der prognostizierten Kosten schwer. Denn die betragen mindestens 200 000 Euro, wenn alle Wünsche erfüllt würden, auch deutlich mehr. Böck sagte, eine Kernfrage sei, ob man ein zweites großes Fahrgeschäft wirklich auf die Schnelle brauche. Sein Parteifreund Thomas Breitenstein verwies auf den damit verbundenen Energieverbrauch und sagte: "Ich sehe nicht, dass das vermisst worden ist." Martin Reichart (Freie Bürgerschaft) äußerte massive Bedenken vor allem wegen der kostspieligen Poller, über deren Anschaffung man vor Jahren intensiv diskutiert habe. Er warb für eine Schranke oder ein Gatter.

Die Poller und den Abwasserkanal, der noch weitgehend funktional ist, will man nun später angehen. Ebenso den Vollausbau bei der Stromversorgung. 200 000 Euro sollen aber kurzfristig für 2023 zur Verfügung gestellt werden.