Die Stadt Unterschleißheim sucht für die Lohhofer Jahrmärkte am 26. Juni und 9. Oktober noch Händler. Gefragt sind Anbieter von modernen und traditionellen Waren oder Speisen, bevorzugt nachhaltig und fair produziert. Nachdem die Jahrmärkte in den vergangenen zwei Jahren Corona-bedingt ausgefallen sind, wird es dieses Jahr an den beiden Sonntagen erstmals wieder zahlreiche Verkaufs- und Imbissstände, Livemusik, Straßenkunst, Karusselle und andere Freizeitangebote geben. Die Märkte finden statt auf der Bezirksstraße, Marktbeginn ist jeweils um 11 Uhr, Marktende witterungsbedingt zwischen 17 und 18 Uhr. Interessierte Händler können bis 30. April ihre Bewerbung mit einer Auflistung und Fotos des Sortiments, dem exakten Flächenbedarf sowie den Anschlusswerten für Licht- und Kraftstrom und Wasser bei der Stadt Unterschleißheim einreichen. Weitere Informationen und das Bewerbungsformular gibt es online unter www.unterschleissheim.de/jahrmarkt.