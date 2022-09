Großeinsatz in der Nacht auf Freitag im Gräfelfinger Ortsteil Lochham: In der Bäckerei Sickinger ist ein Brand ausgebrochen.

Von Annette Jäger, Gräfelfing

"Guten Morgen Chef, es brennt." Mit diesen Worten eines Mitarbeiters wurde Peter Sickinger, der Geschäftsleiter der gleichnamigen Bäckerei in Lochham, in der Nacht zum Freitag gegen 1.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Im Keller der Hauptfiliale und Produktionsstätte des Familienunternehmens an der Aubinger Straße war ein Feuer ausgebrochen. Peter Sickinger und seine Frau wohnen direkt über der Backstube. Wie sich später herausstellte, stand der Stromverteilerkasten im Keller voll in Flammen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Gräfelfing konnte den Brand schnell löschen. Die sechs Filialen der Bäckerei im ganzen Würmtal mussten am Freitag jedoch geschlossen bleiben, weil die Produktion in der Folge komplett ausfiel.

Ein Stromverteiler im Keller steht nachts um 1.30 Uhr in Flammen. (Foto: Freiwillige Feuerwehr Gräfelfing)

In den frühen Morgenstunden hatten die Bäcker in der Backstube der Hauptproduktionsstätte, von der aus alle Filialen beliefert werden, bereits die Arbeit aufgenommen. Als die Mitarbeiter den Brand bemerkt und den Chef aus dem Bett geholt hatten, versuchten sie noch, gemeinsam das Feuer zu löschen, brachen aber nach Aussagen von Peter Sickinger den Versuch schnell ab und alarmierten die Feuerwehr.

Die Familie Sickinger, die bereits in der dritten Generation ihr Geschäft in Lochham betreibt, und die rund 15 Mitarbeiter räumten sofort die Backstube und sämtliche Mitarbeiterwohnungen, es hatte sich bereits starker Rauch entwickelt. Von der Straße aus habe er die Arbeiten der Feuerwehr verfolgt, die - ausgestattet mit Atemschutzgeräten - den Brand schnell löschen konnten. "Es waren sehr lange 20 Minuten", sagt Peter Sickinger. Der Brand konnte sich glücklicherweise nicht auf umliegende Räume ausweiten.

Weil der Verteilerkasten ausgebrannt ist, fällt die gesamte Produktion für alle Filialen die nächsten Tage aus. (Foto: Freiwillige Feuerwehr Gräfelfing)

Der Sachschaden scheint sich auf den ersten Blick in Grenzen zu halten, so Sickinger, der sich gut versichert wähnt. Es handle sich wohl um einen technischen Defekt, Genaueres müsse der Gutachter feststellen. Es gab keinen Rußschaden in den Produktionsräumen, allerdings musste aufgrund der starken Rauchentwicklung eine spezielle Lüftungsanlage der Feuerwehr zu Einsatz kommen, die insgesamt mit 33 Einsatzkräften, samt Kommandant Markus Fuchs, vor Ort vertreten war. Der Einsatz dauerte mehr als drei Stunden.

Das größte Problem ist laut Sickeringer derzeit, dass die Bäckerei über keinen Strom verfügt und deshalb nicht produzieren kann. Elektriker seien bereits an der Arbeit, den Schaden zu beheben. Doch mindestens auch am langen Feiertagswochenende wird es keine Semmeln und Brezn geben und die Filialen werden geschlossen bleiben müssen. "Wir beten, dass wir am nächsten Dienstag wieder unsere Geschäfte eröffnen können." Alle Mitarbeiter seien derzeit vor Ort und würden helfen, die Produktionsstätte zu reinigen.