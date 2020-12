Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Wer live miterleben will, wie sich etwa CSU-Fraktionssprecher Stefan Schelle und sein Kollege Christoph Nadler von den Grünen über die MVV-Tarifreform streiten, der wird auch künftig den Weg ins Münchner Landratsamt oder eines der Bürgerhäuser im Landkreis auf sich nehmen müssen. Denn Online-Übertragungen von Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse wird es auch in Zukunft nicht geben, ebenso wenig vorerst rein virtuelle Sitzungen der Kreisgremien. Mit beiden Forderungen konnte sich die FDP im Kreisausschuss nicht durchsetzen.

FDP-Kreisrätin Katharina Diem plädierte im Ausschuss für die technische Aufrüstung, um Online-Übertragungen und virtuelle Sitzungen zu ermöglichen. "Das eröffnet die Möglichkeit für Bürger, sich anzuschauen, wie hier Entscheidungen gefallen sind", sagte die Kirchheimerin und verwies auf die Landeshauptstadt, in der Stadtratssitzungen bereits online übertragen werden. Zudem würden virtuelle Sitzungen auch und gerade in Corona-Zeiten den Kreisräten "mehr Flexibilität" ermöglichen, sagte sie.

Virtuelle Sitzungen soll es geben, sobald sie gesetzlich erlaubt sind

Allerdings, ergänzte Diem, habe auch das Thema Datenschutz bei den Diskussionen innerhalb ihrer Partei eine Rolle gespielt. "Wir wissen, wie wichtig der Datenschutz ist." Das bestätigte auch die Pullacher Bürgermeisterin und Grünen-Kreisrätin Susanna Tausendfreund. In ihrer Gemeinde sei das Thema Online-Übertragung im Gemeinderat rauf und runter diskutiert worden, schließlich gehe es dabei auch und vor allem um das persönliche Recht an Wort und Bild. "Je tiefer man einsteigt, desto mehr ist man im Datenschutz drin", sagte Tausendfreund.

Landrat Christoph Göbel (CSU) warnte vor Online-Übertragungen und sagte, es mache schon einen Unterschied, ob ein Berufspolitiker vor der Kamera seinen Job ausübe oder Ehrenamtliche - wie im Kreistag - ihrer Aufgabe nachkämen. Zudem sei es schwierig sicherzustellen, dass mit den Bildern "kein Unfug" im Netz getrieben werde. Sein Parteifreund Schelle ergänzte, Bilder seien online nicht mehr einzufangen. "Und wir können nicht sicherstellen, dass verkürzt oder etwas einfach falsch dargestellt wird", sagte er.

Den Schutz der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker betonte auch Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD): "Ich komme als Kreisrat aus meinem Job raus in eine Sitzung, dann will ich auch ungezwungen meine Wortmeldung tätigen können", argumentierte Greulich. "Wir wollen Ehrenamtliche nicht verschrecken, wir wollen sie hereinholen."

Die Verwaltung im Landratsamt betonte, dass Sitzungen der Kreisgremien laut Landkreisordnung zwar öffentlich zugänglich sein müssen, eine Verpflichtung zur medialen Öffentlichkeit aber nicht bestehe. Hinzu komme, dass eine "Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener" Daten der persönlichen Einwilligung bedürfe, die Kreisräte und auch Mitarbeiter der Verwaltung also einzeln zustimmen müssten, dass sie gezeigt und ihre Beiträge auch verbreitet werden. Dies stelle einen erheblichen Aufwand dar. "So lange Datenschutz nicht gewährleistet ist, bleiben wir bei der Haltung, dass wir es nicht machen", sagte Schelle im Namen der CSU-Fraktion.

Schneller abgehakt war das Thema virtuelle Sitzung. Hierzu sagte Landrat Göbel, diese Form sehe der Gesetzgeber schlicht nicht vor, der Kreistag und seine Ausschüsse müssten in Präsenz tagen. Auch sei derzeit nicht erkennbar, dass der Freistaat dies in absehbarer Zeit ändern werde, sagte Göbel. Allerdings, machte der Landrat klar, sei der Landkreis München auf diesen Fall vorbereitet. In der Geschäftsordnung des Kreistags steht bereits: "Soweit gesetzlich zulässig, kann der Kreistag auch in virtuellen Sitzungen beschließen." Bis dahin heißt es für die Kreisräte und Interessierte: Ab in den Festsaal am Mariahilfplatz.