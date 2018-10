14. Oktober 2018, 16:43 Uhr Live-Ticker zur Wahl im Landkreis München Der Countdown läuft

In etwa einer Stunde schließen die Wahllokale. Der Live-Ticker der SZ-Landkreisredaktion informiert laufend über die Entwicklungen und Ergebnisse.

Lars Brunckhorst, Landkreis München

München, 17.40 Uhr:

Im Landratsamt am Mariahilfplatz wartet Claudia Köhler, die Direktkandidatin der Grünen im Stimmkreis München-Land Nord, mit Sohn gespannt auf die ersten Ergebnisse.

SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen mit Tochter Hannah im Wahllokal in Neubiberg. (Foto: AFP)

Neubiberg

SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen hat bereits gegen Mittag an ihrem Wohnort Neubiberg gewählt - in Begleitung ihrer Tochter Hannah. Kohnen bewirbt sich im Stimmkreis München-Land Süd um das Direktmandat, das bisher von CSU-Sozialministerin Kerstin Schreyer aus Unterhaching gehalten wird.

Landkreis München, 17.25 Uhr:

Und das sind die Kandidaten der sieben größten Parteien, die sich um die beiden zu vergebenden Direktmandate im Landkreis München bewerben: Im Stimmkreis München-Land Nord sind es der amtierende Stimmkreisabgeordnete Ernst Weidenbusch (CSU), Annette Ganssmüller-Maluche (SPD), Nikolaus Kraus (Freie Wähler), Claudia Köhler (Grüne), Thomas Jännert (FDP), Rainer Gross (AfD) und Robert Hamm (Linke). Im Stimmkreis München-Land Süd sind es die bisherige Stimmkreisabgeordnete und Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU), SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen, Ilse Ertl (Freie Wähler), Markus Büchler (Grüne), Helmut Markwort (FDP), Ulrich Riediger (AfD) und Bernhard Baudler (Linke).

Landkreis München, 17.15 Uhr

In den beiden Stimmkreisen des Landkreises München ist die Auswahl heuer so groß wie noch nie. Im Stimmkreis München-Land Nord treten 13 Direktkandidaten gegeneinander an, im Stimmkreis München-Land Süd sind es sogar 14. Auch die Zahl der Wahlberechtigten ist so hoch wie noch nie: Insgesamt 204 050 Einwohner sind im bevölkerungsreichsten Landkreis des Freistaats zur Wahl aufgerufen.

München, 16.45 Uhr

Einen schönen Nachmittag an diesem Herbstsonntag, der sich anfühlt wie ein Sommertag. Die Wahllokale haben noch eine gute Stunde geöffnet und damit ist es Zeit für den Live-Ticker der SZ über die Landtagswahl im Landkreis München. Die kommenden Stunden werden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, online auf dem Laufenden halten über alle Entwicklungen, Ergebnisse und Reaktionen. Wir wünschen einen spannenden Wahlabend!