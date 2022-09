Die Schülerinnen und Schüler eines P-Seminars am Lise-Meitner-Gymnasium haben sich ein ungewöhnliches Projekt ausgewählt: einen Halbmarathon. Am Samstag wird es ernst.

Von Patrik Stäbler, Unterhaching

Der Weg zum Abitur erfordert Ausdauer und einen langen Atem - mitunter nicht nur im übertragenen Sinn. So gehen am kommenden Samstag 15 Schülerinnen und Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in Unterhaching (LMGU) bei einem Halbmarathon durch den Perlacher Forst an den Start. Wie lange sie für die 21 Kilometer brauchen, wird dabei mitentscheidend für die Note sein, die sie im Projektseminar zur Studien- und Berufsorientierung - kurz: P-Seminar - erhalten. Und diese Note fließt dann wiederum in den Abiturschnitt der Zwölftklässlerinnen und Zwölftklässler ein.

Viel Druck also, der auf den Schultern der Jugendlichen lastet? Zumindest bei Elly Nolte ist davon nichts zu spüren. "Nein, nervös bin ich nicht", sagt die 17-Jährige und schüttelt den Kopf. Zumal ein Halbmarathon nichts Neues für die passionierte Schwimmerin ist: Voriges Jahr, erzählt sie, sei sie über dieselbe Distanz beim München Marathon mitgelaufen. Zudem haben sich die 15 Mitglieder der Projektgruppe gezielt auf das Rennen vorbereitet - im Rahmen des P-Seminars "Halbmarathon". Dabei stellten sie nicht nur einen Trainingsplan auf und spulten zig Trainingskilometer ab; zusätzlich haben die Schülerinnen und Schüler auch jenen Halbmarathon, den sie am Samstag laufen werden, selbst organisiert - eine Arbeit, die nebst der Zeit ebenfalls bei der Benotung berücksichtigt wird.

Die Idee zu dem ungewöhnlichen Projektseminar stammt von Erhard Schneider, seit 2013 Sportlehrer am LMGU, einst selbst Leichtathlet, aber auf der Sprintdistanz, und heute ein leidenschaftlicher Jogger, der nahezu täglich seine Runde dreht. "Ich habe mir gedacht, dass man auch mal was anderes machen kann als mit dem Rad über die Alpen zu fahren", sagt Schneider mit Blick auf ein beliebtes P-Seminar im Bereich Sport. "Nämlich laufen statt radfahren." Und so bot er 2019 erstmals das Projektseminar "Halbmarathon" an - damals noch mit dem Ziel, dass die Jugendlichen über diese Distanz beim München Marathon mitlaufen. Dieses Vorhaben wurde aber durch die Pandemie zunichte gemacht. Und als er für dieses Schuljahr eine Neuauflage plante, da erweiterte Erhard Schneider den Seminarinhalt. "Ich habe entschieden, dass die Schüler nicht nur an einem Halbmarathon teilnehmen, sondern die Laufveranstaltung auch selbst organisieren", sagt der Sportlehrer. "Das ist besser, weil sie dadurch mehr Aufgaben haben."

Wer die Bestnote erzielen will muss unter 1:40 laufen, Mädchen unter 1:50

Zu Beginn hätten sich die Jugendlichen in Arbeitsgruppen aufgeteilt, erzählt Elly Nolte: zu den Themen Zeitplan, Sponsoring, Verpflegung, Urkunden und Streckenplanung. Letztere habe gleich zwei Anläufe gebraucht, da ihr Lehrer mit der anfänglichen Route nicht zufrieden gewesen sei. "Wir sind die Strecke abgelaufen und haben gemerkt, dass da zu viele Wurzeln im Boden sind", sagt Elly Nolte. Daher musste die Arbeitsgruppe eine zweite Route vermessen, die dann für gut befunden wurde. Überdies warben die Oberstufenschüler um Sponsoren für ihren Halbmarathon, engagierten Wegpersonal, gestalteten Plakate und hängten sie in der Schule aus. Schließlich werden am Samstag nicht nur die Mitglieder der Projektgruppe auf die 21 Kilometer lange Strecke gehen, sondern auch andere Schülerinnen und Schüler des LMGU.

Während diese jedoch höchstens der eigene Ehrgeiz antreibt, sollten die Mitglieder der Projektgruppe während des Rennens die Uhr im Blick behalten. Denn wer die Bestnote von 15 Punkten abräumen will, der muss als Mädchen unter 1 Stunde und 50 Minuten bleiben und als Bub unter 1:40. "Da haben wir einige, die das schaffen können", gibt sich Erhard Schneider überzeugt. Ob Florian Spöri dazu gehört? Der 18-Jährige aus Taufkirchen geht jedenfalls davon aus, dass er am Samstag beim Start "ein bisschen nervös" sein wird. Schließlich ist es sein erster Halbmarathon, für den er sich jedoch - so wie die anderen im P-Seminar - monatelang vorbereitet hat. "Ich war fünf- bis sechsmal die Woche laufen, meistens im Landschaftspark", erzählt Florian Spöri. Mal stand dabei ein lockerer Dauerlauf auf dem Programm, mal Bergläufe, mal Intervall- und mal Athletiktraining. Dank dieser Abwechslung sei es trotz des großen Pensums nie langweilig geworden, sagt der 18-Jährige. Wobei er auch einräumt: "Auf die Dauer nur laufen wäre nichts für mich."

Vom P-Seminar "Halbmarathon" spricht Florian Spöri indes in den höchsten Tönen. "Wenn ich das mit den anderen Seminaren vergleiche, dann war das sicher das Beste", sagt er. "Mir hat es richtig Spaß gemacht - auch wegen der praktischen Erfahrung, die man dabei sammelt. Das haben wir ja sonst am Gymnasium eher weniger." Und ganz nebenbei habe sich das Training auch in anderer Hinsicht bezahlt gemacht, sagt Florian Spöri, der beim FC Deisenhofen Fußball spielt. "Ich habe im Training gemerkt, dass ich deutlich fitter geworden bin."