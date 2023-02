Von Tilmann Wensky, Unterföhring

Lisa Augenthaler drehte früher im Badezimmer das Radio auf volle Lautstärke, bevor sie das Licht einschaltete. Schon als Kind war sie faszinierte vom Hörfunk: Sie spielte ihre Lieblingssendungen nach, Kochlöffel dienten als Mikrofon-Ersatz. Inzwischen hat sich ihr Traum erfüllt, sie arbeitet als Moderatorin bei Antenne Bayern in Unterföhring.

Radioprogramme sind unkompliziert zu empfangen und ermöglichen Hörerinnen und Hörer weltweit Zugang zu bedeutenden Informationen. Um an den Gründungstag des eigenen Radiosenders der Vereinten Nationen am 13. Februar 1946 zu erinnern, wurde 2011 der 13. Februar von der Unesco als Tag des Radios ausgerufen.

Lisa Augenthaler sieht das Radio als einzigartig, da es die Hörer in der Region schnell und persönlich erreicht: "Ich muss nur den roten Knopf drücken, dann bin ich beim Hörer im Ohr." Für Lisa Augenthaler verlief der Weg zur Radiosprecherin nicht geradlinig. Zunächst begann sie nach dem Abitur eine Ausbildung zur Schauspielerin. Doch sie war nicht vollständig erfüllt von diesem Beruf, und so entschied sie sich für ein Praktikum beim Radiosender Energy München. Klares Sprechen und tiefe Atmung hatte sie ja bereits gelernt und so konnte sie dort überzeugen und ein Volontariat beginnen. Die heute 32-Jährige erinnert sich noch genau an ihre Anfänge: Nachdem sie ihre erste Verkehrsmeldung erfolgreich gesprochen hatte, brach sie in lauten Jubel aus. Diesen hörten nicht nur die Kollegen im Studio, sondern auch alle Hörer der Sendung. Sie hatte zum Schluss vergessen, den roten Knopf zu drücken. Anfangs war es Augenthaler noch etwa unangenehm, ihre eigene Stimme im Radio zu hören, doch mit der Zeit legte sich dieses Gefühl. Eine andere Umstellung war größer: Für die Morgensendungen musste sie bereits um 3.20 Uhr aufstehen. "Normalerweise kam ich zu der Zeit von der Party nach Hause", sagt sie.

2018 wechselte die Münchnerin zu Antenne Bayern, wo sie nun ihre eigene Sendung moderiert. An ihrer Arbeit schätzt sie vor allem den persönlichen Austausch mit den Hörerinnen und Hörern, die während einer Sendung im Studio anrufen. Sie beschreibt die Unterhaltungen als ehrlich und schön, durch die räumliche Distanz jedoch gleichzeitig als anonym. Insgesamt hat sie überwiegend positive Erfahrungen mit dieser Form des Austauschs gemacht. Selbst hört sie heute immer noch gerne Radio, etwa beim Autofahren, um über das aktuelle Tagesgeschehen informiert zu sein.