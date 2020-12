Emma Isabella Serena lässt ihren Opa in den Burggraben purzeln

Ein Tipp gleich zu Beginn: In diesem Spiel gewinnt meistens der lila Geist. Zumindest dann, wenn Emma Isabella () diese Spielfigur gewählt hat. Die Viereinhalbjährige spielt mit Freude "Kugelgeister", ein trickreiches Würfelspiel für bis zu vier Mitspieler, offiziell ab fünf Jahren, aus dem Spieleverlag "Drei Magier". Das Prinzip ist rasch erklärt: "Wenn man mit seinem Geist ganz oben angekommen ist, hat man gewonnen", sagt Emma Isabella.

Das ist freilich nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Denn der Turm, den die kleinen Geister erklimmen müssen, ist ganz schön hoch. Aus Pappe ragt er aus der Spielschachtel hervor. Um nach oben zu gelangen, müssen die Spieler würfeln und sich entscheiden: Nehmen sie den sicheren Weg über die Wendeltreppe oder wagen sie sich auf die Außenbahn? Dort geht es schneller, doch rollen dort nach Zufallsprinzip immer wieder Kugeln herunter. Wer sich also zu weit vorwagt, findet sich schnell im Burggraben wieder und muss von vorn anfangen. Emma Isabella ist trotzdem mutig und wählt die Abkürzung. Schließlich sei das ja der besondere Spaß an diesem Spiel, sagt sie: "Dass man nicht weiß, wann die Kugeln kommen."

Am liebsten spielt Emma Isabella mit ihrer besten Freundin oder ihrem Opa Chris Mewes. Bei ihm kann sie auf einen riesigen Fundus an Spielen zurückgreifen, veranstaltet Mewes doch seit Jahren den Aschheimer Spieletreff. Auch Mutter Kim Saskia Serena schätzt Brettspiele seit ihrer Kindheit. "Das ist eine schöne Möglichkeit, als Familie gemeinsam etwas zu machen", sagt sie.