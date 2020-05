Beim Marsch der Amerikaner auf München kam es in Unterschleißheim noch zu letzten Gefechten kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Wolfgang Christoph, einer der Ortschronisten Unterschleißheims, spricht von "ganz linken Tricks", wie die SS der "Task Force 20" Fallen an der B 13 stellte. Viele deutsche und amerikanische Soldaten starben bei diesen Kämpfen, auch Zivilisten verloren ihr Leben und eine polnische Magd, die gerade mit dem Auswaschen von Milchkannen beschäftigt war, verlor ein Bein, wie Christoph berichtet. "Am letzten Kriegstag, das ist auch so eine Tragik."

Detailansicht öffnen Beim Vorrücken auf München stießen die US-Amerikaner auf erheblichen Widerstand. (Foto: 20. Division der US-Armee)

Der Ortschronist erzählt von den Ereignissen so lebendig, als wäre er dabei gewesen. Dabei beruft sich der 87-Jährige auf einen Aufsatz des schon verstorbenen Winfried Pötsch mit dem Titel: "Die letzten Kriegstage in Unterschleißheim". Er ist im Unterschleißheimer Stadtbuch erschienen, das Christoph herausgegeben hat. Und natürlich beginnt er mit der Geschichte von Pfarrer Max Moser, der beim herannahenden Grummeln des Gefechtslärms am 27. April 1945 die weiße Fahne am Kirchturm gehisst hat und nur durch das beherzte Eingreifen des Unterschleißheimer Glasermeisters Julius Brendle davor bewahrt wurde, von einer SS-Streife erschossen zu werden.

Detailansicht öffnen Beim Kampf um Lohhof mit SS-Einheiten wurde der Bahnhofswirt erheblich beschädigt. (Foto: 20. Division der US-Armee)

Doch nicht nur der Geistliche war bereit, den Krieg zu beenden und aufzugeben, auch der Volkssturm verweigerte den Kampf. Kompanieführer Hans Lohr hatte seinen Mannen unter der Hand mitgeteilt, sie sollten sich "unauffindbar machen", wie Christoph berichtet. Selbst Offiziere suchten den Kontakt mit den US-Amerikanern. So fuhren der Schleißheimer Fliegerhorstkommandant Oberstleutnant Bartholomäus Schröder und Major Fritz Lahr ins Lager der Amerikaner bei Haimhausen. Laut Pötsch habe Lahr gerufen: "Hello, we are coming to surrender. Don't shoot!". Sie boten auch an, den Panzern einen sicheren Weg nach München zu zeigen. Aber die Amerikaner fürchteten eine Falle und lehnten ab. Sie beschossen Unterschleißheim am 28. und 29. April und rollten dann mit ihren Truppen am Sonntag, 29. April, auf Unterschleißheim zu. Vom Maisteig an der B 13 aus habe alles friedlich ausgesehen, weiße Flaggen wehten in Lohhof, schreibt Pötsch. Doch in der Nacht hatten Einheiten eines SS-Armeekorps in Lohhof Stellung bezogen. Sie versteckten sich in den Büschen am Bahndamm, in Häusern in Hollern und in der Flachsröste in Unterschleißheim. Als die Amerikaner vorrückten, ließen die deutschen Soldaten erst zwei Panzer passieren, um dann das Feuer auf die dahinter fahrenden Mannschafts-Lastwagen zu eröffnen. Christoph berichtet, dass die Panzer schon fast an der Kreuzstraße waren, "bevor sie etwas bemerkt haben". Es gab einen erbitterten Kampf. Die Panzer feuerten und die amerikanischen Soldaten robbten sich an die besetzten Häuser heran, warfen Benzinkanister hinein und schossen, um sie in Brand zu setzen. Auch die Flachsröste brannte, der Bahnhofswirt in Lohhof wurde durch Beschuss stark beschädigt. Pötsch schreibt, "fast alle Deutschen fielen". Auf amerikanischer Seite nennt er sieben Tote, darunter auch der Commander und sein Fahrer. Pötsch zitiert aber auch einen Bauern aus Amperpettenbach (Haimhausen), der von einem Gespräch mit einem deutsch sprechenden GI berichtet. Demnach hätten die Amerikaner 40 Tote und Verwundete zu beklagen gehabt. Er berichtete auch, wenn die Artillerie den Kampf nicht gewonnen hätte, wären die Flieger gerufen worden, um Unterschleißheim zu bombardieren.

Detailansicht öffnen Beim Kampf um die SS-Kaserne in Freimann verloren die Amerikaner auch etliche ihrer Sherman-Panzer, wie Wolfgang Christoph berichtet. (Foto: Claus Schunk)

Der Kampf hatte bis in den frühen Abend hinein gedauert. Der Teil der in Unterschleißheim stationierten Fliegerhorstbesatzung hatte sich kampflos ergeben, sie wurden im Schulhof zum Abtransport gesammelt. Pfarrer Max Moser wurde erlaubt, Nachrichten für die Angehörigen der Männer entgegenzunehmen. Die Amerikaner durchsuchten danach die Häuser, weil sie noch weitere Hinterhalte fürchteten. Drei jugendliche SS-Soldaten waren geflohen und hatten sich bei einem Bauern im Stroh versteckt. Die Amerikaner stachen mit Mistgabeln in den Heuhaufen, fanden die drei aber nicht. Sie wurden erst vier Tage später nach dem Abzug der Amerikaner aus dem Stroh gerettet - fast verhungert und verdurstet.

Die Situation in Unterschleißheim muss nach dem Kampf chaotisch gewesen sein. Pötsch berichtet von Plünderungen. Sowohl Einwohner als auch Fremde räumten Militärlebensmittellager im Ort. Die Amerikaner feierten ihren Sieg im Alten Wirt und "dezimierten die Biervorräte", wie Christoph sagt. Die Truppe rückte weiter nach München vor. Sie stieß auf Widerstand, in Hochbrück, in Neuherberg. Auf der Panzerwiese und rund um die SS-Kaserne in Freimann tobten Kämpfe, die Amerikaner verloren allein dort 15 Panzer, 70 ihrer Soldaten starben, etliche wurden verwundet. Am Nachmittag des 30. April, dem Tag, an dem Hitler Selbstmord beging, war der Widerstand in der Kaserne gebrochen. München wurde von 1. Mai an besetzt. In Unterschleißheim, so berichtet Pötsch, wurden danach die Nationalsozialisten von den Amerikanern abgeholt. Sie kamen in ein Lager nach Moosburg.