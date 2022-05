"Unsere gefährdete Demokratie. Wie wir mit Hass und Hetze gegen Politiker und Journalisten umgehen" - so lautet der Titel des aktuellen Buches von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Gunna Wendt. Die ehemalige Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) liest daraus am Donnerstag, 2. Juni, von 19 Uhr an in der Gemeindebibliothek Grünwald. Leutheusser-Schnarrenberger und die Schriftstellerin Gunna Wendt haben mit zehn Engagierten über Ursachen, Umstände und Folgen von Hass und Gewalt gesprochen. Die eindringlichen Porträts lassen die Gefahren sehr konkret erscheinen, zeigen aber auch: Der Verrohung der politischen Auseinandersetzung kann und muss man mit Haltung, Respekt und Toleranz begegnen. Angefragt sind als Gesprächspartner aktuell auch Schüler des Gymnasiums Grünwald. Zu der Veranstaltung anmelden kann man sich unter Telefon 089/6412470.