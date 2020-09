Als Lyriker und Scherenschneider denkt Hans-Karl Fischer einerseits in Worten andererseits in Bildern. Womöglich hat die Künstlerin Petra Scherzer ihn gerade deshalb in ihr Maleratelier "Studio P" an der Agnes-Bernauer-Straße 11 eingeladen, um dort an diesem Mittwoch, 9. September, von 19.30 Uhr an aus seinen neuen Kurzgeschichten zu lesen. Zu erwarten ist Humoristisches und Groteskes aus der Feder des Autors sowie eine Ausstellung aktueller Arbeiten der Malerin, was gleichzeitig als Einladung zum Gespräch zu verstehen ist.