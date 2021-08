"Das kleine Warenhaus steht vor dem Aus" (26. August)

Bedürftige haben das Nachsehen

Die Bedürftigen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn werden dann leider nicht mehr von dem "Warenhaus" unterstützt. Leider bekommen Bedürftige im Hachinger Tal vom Hachinger Tisch in Zukunft auch keine Non-Food-Artikel (Kleidung, Schuhe, Küchenartikel, Wäsche, Spielsachen) mehr. Der Hachinger Tisch existiert seit circa 15 Jahren. Kurz darauf wurde auch Kleidung ausgegeben. Jetzt hat die Caritas - der Träger des Hachinger Tischs - festgestellt, dass die Non-Food-Abteilung ein Projekt im Projekt ist, das weder zugelassen noch versichert ist. Noch vor zwei Jahren kamen Mitarbeiter des Sauerlacher Tischs zu uns, um sich Anregungen zu holen.

Ich selbst arbeite seit 2013 in der Non-Food-Abteilung und wusste bisher nicht, dass wir nicht zugelassen sind. Ich weiß aber, wie dankbar unsere Kunden sind, dass sie Kleidung, vor allem auch für Kinder, und sonstige Artikel umsonst beim Hachinger Tisch bekommen. Bis 31. Oktober wird das Ganze noch geduldet, danach ist Schluss. All die Sachen, die wir bekommen haben, landen in Zukunft in der Klawotte (Unterhaching), bei der die Kleidung kostet und die nicht alles aufnehmen kann. Der Rest landet im Container oder im Müll. Mit Nachhaltigkeit hat das nichts zu tun. Und unsere Bedürftigen...Ilse Nilsson, Deisenhofen

"Ich bleib' lieber beim Fahrrad" (30. August)

Unsachlich und mit Bart

Als langjährige Abonnentin der SZ weiß ich, dass diese Zeitung sich sehr differenziert und gut recherchiert mit dem Thema Elektromobilität auseinandersetzt. Es ist bekanntlich ein zentraler Beitrag für eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe. Umso erstaunlicher fand ich die sachkenntnisfreie und unsachliche Berichterstattung über den Elektromobilitätstag der Grünen im Landkreis Nord. Da im Text schon von Bärten die Rede war: Die zitierten Animositäten haben auch einen.

Zur Klarstellung: Ich bin Mitglied der Grünen und insofern "parteiisch". Aber ich habe kein Problem mit einer kritischen Diskussion und einer klaren Erörterung des Für und Wider. Im Gegenteil, das bringt uns weiter. Einiges dazu wäre auch ganz leicht nachzulesen gewesen auf der Website der Veranstalter. Dr. Andrea Wörle, Oberschleißheim

"Heilg's Blechle" (28./29. August)

Nicht nur Schrauber

Die Oldtimer-Freunde Kirchheim bringen nicht nur Ikonen der Automobil-Geschichte zum Glänzen. Von den circa 30 Mitgliedern gibt es nur eine Handvoll "Schrauber", die selbst ihren Oldie warten, reparieren oder gar restaurieren. Andere organisieren regelmäßig gemeinsame Ausfahrten: für einen Tag oder auch für zwei und drei Tage. Demnächst steht eine Ausfahrt nach Regensburg mit Schifffahrt auf der Donau an. Wieder andere lieben es etwas sportlicher und nehmen an einer der vielen Oldtimer-Rallyes teil. Leider ist coronabedingt dieses und letztes Jahr die Tagesausfahrt mit Kindern und Jugendlichen der Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe Feldkirchen ausgefallen, an der immer viele von uns bereitwillig den jungen Menschen einen unvergesslichen "Oldtimer-Tag" schenken.

Auch unsere Klubabende werden von Einzelnen durch Lichtbilder- oder themenbezogenen Fachvorträgen bereichert. Wollten Sie wirklich über die Kirchheimer Oldtimer-Interessengemeinschaft berichten? Unser Klubleben ist vielseitiger, als in Ihrem Bericht dargestellt.

Sozial engagiert

Wir engagieren uns nicht nur bei der Restauration von Oldtimern, sondern auch im sozialen Bereich. Bei dem jährlichen Dorffest haben wir einen Stand, an dem wir nicht nur unsere Fahrzeuge ausstellen, sondern wir haben auch einige Gerätschaften, um die Kinder zu beschäftigen.

Dazu haben wir einen Fahrsimulator, der von den Kindern reichlich genutzt wird. Außerdem haben wir noch einen Losverkauf. Diese Einnahmen, nach Abzug der Unkosten, werden dann an sozial arme Familien gespendet. Auch dieses gehört zu unserm Klubleben. Reiner Ehrhardt, Kirchheim