·:Leserbriefe

FREILUFT-PARTIES

Jugend braucht Treffpunkte

"Durch die Bank unerwünscht" (28. Oktober)

Was die Süddeutsche Zeitung hier beschreibt, habe ich vor Jahrzehnten in Neuperlach erlebt. Als Neuperlach gebaut wurde, zogen junge Familien ein. Für sie stellte man in den Grünanlagen Bänke auf, sodass sie sich gemütlich treffen konnten. Nach rund 15 Jahren waren aus den kleinen Kindern Jugendliche geworden. Diese nutzten die Bänke, saßen dort bis spät in die Nacht, unterhielten sich und hörten Musik aus ihren Kofferradios. Die ebenfalls um 15 Jahre gealterten Erwachsenen fühlten sich in ihrer Nachtruhe gestört. Also baute man die Bänke ab. Die Jugendlichen fanden neue Unterkünfte; sie fuhren mit ihren Mofas Rennen in den Tiefgaragen. Die Stadt München baute Freizeitstätten und stattete sie mit Sozialpädagogen aus. Als sich im U- und S-Bahnhof Neuperlach-Süd Jugendliche sammelten, da sie dort unter Dach waren, baute die Stadt München die Freizeitstätte am Südpark. Ebenso die Gemeinde Ottobrunn: Als sich viele Jugendliche auf dem Bahnhofsvorplatz herumtrieben, stellte die Gemeinde einen Streetworker ein und baute eine Freizeitstätte. An beiden Bahnhöfen verschwanden die Probleme. Bei dem Gespräch, über das die Süddeutsche Zeitung berichtet, wurden keine Sozialpädagogen oder andere Vertreter der Jugend erwähnt, sondern nur das Ordnungsamt und die Polizei. Die Gemeinde Neubiberg wird den Konflikt nur dann lösen, wenn sie mit Vertretern der jungen Menschen spricht und mit diesen zusammen Lösungen entwirft.

Michael Soeding-von Blomberg, Neubiberg

AUTOPOSER UND CORONA

Legitime Kontrollen

"Rigides Regime falsch angewandt" (27. Oktober)

Den Kommentar von Herrn Krause möchte ich nicht unwidersprochen lassen. Corona-Regeln zweimal als "rigides Regime" zu bezeichnen ist sachlich falsch und ausgesprochen unpassend! Wenn es die Regeln gibt und sie eingehalten werden sollen, spricht nichts dagegen, dies auch zu kontrollieren. Die armen jungen Männer (nur Männer?), die vertrieben wurden, nur weil sie die Nachtruhe der Anwohner gestört haben! Ein Tempolimit auf der Autobahn hilft natürlich auch gegen Drifts im innerörtlichen Kreisverkehr. Und wer kontrolliert ein Tempolimit? Die Polizei, eventuell mit rigider Vorgehensweise?

Heider Kühne, Unterschleißheim

LANDKREISPASS

Verschwendung von Steuergeld

"Landkreispass kaum gefragt" (13. Oktober)

Zahlen und Daten aus Ihrem Artikel bestätigen die Besorgnis, dass im Referat Landkreispass Steuergeld in sträflichem Umfang einfach verfrühstückt wird. Seit 2014 bearbeitet ein Stab von nicht weniger als sieben Mitarbeitern Anträge und Zahlungen. Bei 70 000 Gesamtkosten pro Mitarbeiter und Jahr ergeben sich für den Stab Verwaltungskosten von 490 000. Ins Verhältnis gesetzt zu einem Fördervolumen von 77 747 errechnet sich ein Verwaltungsoverhead von unglaublichen 630 Prozent, wo man im Geschäftsleben schon zehn Prozent als üppig empfindet.

Dr. Hermann Rothermel, Ismaning

FREE-FLOATING-CARSHARING

Klimaschädliches Konzept

"Teilen, fahren und überall parken" (29. Oktober)

Die Entscheidung des Gemeinderats in Neubiberg für die Einführung des Free-Floating-Carsharings durch Sixt kann wie in Ihrem Artikel beschrieben die Gemeinde bis zu 7500 Euro pro Monat kosten. Bürgermeister Thomas Pardeller hat dies als Beitrag zum Klimaschutz dargelegt. Untersuchungen zeigen, dass Free-Floating anders als stationsbasiertes Carsharing nicht zu weniger Autos führt. Gelegentliche Nutzung - je nach zufällig gefundenem Fahrzeug - ersetzt nicht das eigene Auto. Es ist eher ein Ersatz für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Unterm Strich ist es damit klimaschädlich.

Ulrich Grußendorf, Neubiberg