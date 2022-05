Das von dem Geiger Wolfram Lohschütz mit Mitgliedern der Münchner Philharmoniker gegründete Lenbach-Quartett hat in der Reihe "Rathauskonzerte" schon häufiger in Unterhaching konzertiert. An diesem Sonntag, 8. Mai, kommt es, durch die renommierte Klarinettistin Alexandra Gruber zum Lenbach-Ensemble erweitert, erneut in die Gemeinde. Im Kubiz stehen Werke von Haydn, Brahms und Erwin Schulhoff auf dem Programm. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es über kubiz-tickets.reservix.de oder an der Abendkasse.