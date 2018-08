20. August 2018, 21:55 Uhr Lebensretter Notruf der Johanniter

Rettungskräfte beklagen lange Laufzeit der Einsatzwagen

Die Johanniter haben in Riemerling einen neuen Rettungswagen in Dienst genommen. Damit hat die Rettungswache dort jetzt zwei Wagen der aktuellen Generation mit auffälligem Hochsichtbarkeits-Design stationiert. Die Johanniter nehmen dies nun zum Anlass für Kritik an der aus ihrer Sicht dürftigen Finanzierung ihrer Gerätschaften durch die Krankenkassen. Die Laufleistung von Einsatzfahrzeugen halten sie für nicht vertretbar. Der jetzt außer Dienst gestellte Rettungswagen mit dem Funkrufnamen "Akkon Hohenbrunn 71/2" hatte 264 000 Kilometer auf dem Tacho, die die Johanniter-Rettungskräfte in sechs Jahren bei Einsätzen im Landkreis zurückgelegt haben.

"Über 265 000 Kilometer mit vielen Einsatzfahrten beanspruchen einen Rettungswagen enorm", meint Johanniter-Wachleiter Stefan Füger. "Durch die Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes werden immer höhere Laufleistungen festgelegt, die ein Rettungswagen halten muss. Mit den Jahren und mit den Kilometern aber häufen sich kleine und größere Defekte auch bei bester Wartung."

Bei den Johannitern im Ortsverband Ottobrunn/Riemerling sind zwei Rettungswagen für den öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst im Einsatz - einer rund um die Uhr, ein weiterer tagsüber. Alarmiert werden die Rettungsteams über die integrierte Leitstelle, die unter der Notrufnummer 112 erreichbar ist. Im vergangenen Jahr rückten die Johanniter aus Riemerling zu 4559 Notfällen aus - also mehr als zwölf Mal pro Tag.

Bei dem neuen Rettungswagen handelt es sich um einen 190 PS starken Mercedes Sprinter mit Siebengang-Automatikgetriebe, das den Fahrkomfort für Patienten erhöht. Eine angenehme Raumtemperatur sichert eine Klimaanlage vorn und hinten sowie eine Standheizung und eine Luftzusatzheizung. Der Wagen verfügt über insgesamt fünf Sitzplätze sowie eine gefederte Fahrtrage für liegende Patienten. Zur medizinischen Ausstattung gehört neben einem EKG mit Defibrillator und Beatmungsgerät umfangreiches Material für Kinder- und Erwachsenen-Notfälle.