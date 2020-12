Die Corona-Pandemie trifft die Ärmsten hart: Die Helfer an der Ausgabestelle des Haarer Tisches beobachten außer materieller Not eine zunehmende Vereinsamung ihrer Kunden. Sie selbst fürchten wegen der Infektionsgefahr um ihre Gesundheit

Von Anna Lea Jakobs, Haar

Maria Brandt hat lange Zeit für sich selbst gesorgt. An diesem Donnerstag steht die 80-Jährige in Haar in der Kälte und wartet, dass sie an die Reihe kommt. (Namen der Tafelkunden geändert) Als müsste sie sich dafür rechtfertigen, antwortet sie ausführlich auf die Frage, warum sie zum Haarer Tisch geht. Bis ins 76. Lebensjahr habe sie gearbeitet, sagt sie nach einem Zug an ihrer Zigarette und bläst eine Rauchwolke in die Winterluft. "Ich habe nie gedacht, dass ich mal hier hin gehe." Die Corona-Pandemie macht denen zu schaffen, die ohnehin wenig haben. Gespräche bei der Essensausgabe am "Haarer Tisch" zeigen: Schlimmer als die materielle Not ist für viele die Einsamkeit.

Während Maria Brandt spricht, schaut sie sich unruhig um. Dann stapft die ehrenamtliche Helferin Traudl Vater vorbei und reicht ihr und ihrer Freundin ein Honigglas. Auf halbem Weg ins Haus der Ausgabestelle hastet sie noch einmal zurück und drückt den Frauen zwei Gutscheine für den Drogeriemarkt in die Hände.

Der Haarer Tisch versorgt außer Maria Brandt weitere 300 Menschen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Dabei erhalten sie Rückendeckung von der Gemeinde, die das Projekt von Anfang an unterstützt und finanziert hat. Seit 15 Jahren besteht die Initiative. Anfangs stand an der Stelle des neuen Gebäudes, an dem der Tisch zwei Mal in der Woche eine Ausgabe an registrierte Bedürftige organisiert, noch der Setzerhof, das damals älteste Haus der Gemeinde. "In diesem uralten Haus haben wir die Ausgabe begonnen", erzählt Vater.

Mehrmals in der Woche fahren die Ehrenamtlichen mit einem Bus, der von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird, die Läden in Haar ab. Die Lebensmittel werden dann gelagert und zweimal in der Woche von Helferinnen und Helfern ausgegeben. Engpässe mit der Versorgung mit Lebensmitteln gibt es nach Aussage der Organisatoren in der Corona-Pandemie nicht. Ein Problem ist aber, dass bei einem von Traudl Vater geschätzten Altersdurchschnitt von über 80 Jahren viele Ehrenamtliche bei der Ausgabe ausfallen. Sie gehören der Risikogruppe an und müssen sich vor einer Infektion schützen. Im April schaltete der Haarer Tisch auf Notmodus und die Kunden wurden vorerst nur noch beliefert. Jetzt können die Menschen einmal statt zweimal in der Woche kommen, um ihre Lebensmittel abzuholen, erzählt die Helferin Ruth Steins. Ihre Kollegin Gerdi Pfeifer hakt ein: "Und die Kunden, die Angst haben, zu denen kommen wir!"

Viele, die zum Haarer Tisch kommen, leiden unter Schicksalsschlägen. Die 46-jährige Katja Meier hat ein abgeschlossenes Studium, ist aber durch eine traumatische Gewalterfahrung arbeitsunfähig. In ihrem geblümten Hemd steht sie in der Kälte und erzählt mit komplizierten Fachausdrücken, wie sie sich über Vorurteile ärgert, mit denen sie konfrontiert wird. "Ich finde es problematisch, wie die Gesellschaft Menschen betrachtet, die Sozialhilfe bekommen." Man werde nicht als Mensch angesehen, sondern als bürokratischer Aufwand.

Langsam bewegt sich die Schlange der Wartenden nach vorne. Grüne Streifen am Boden zeigen, welcher Abstand aus Infektionsschutzgründen einzuhalten ist. Einzeln gehen die Kunden ins Haus, das einem kleinen Lebensmittelladen gleicht. Nachdem sie ihren Berechtigtenausweis gezeigt haben, bekommen sie Brot, Milchprodukte, Obst, Gemüse, Hygieneartikel und jetzt kurz vor Weihnachten auch Plätzchen. Der Sohn eines Ehrenamtlichen hat Plexiglaswände installiert, die die Kunden von den Helferinnen und Helfern trennen.

Normalerweise befindet sich vor dem Eingang der Lebensmittelausgabe ein schmaler Tisch, an dem die Kunden Kaffee und Tee trinken. Helferin Ruth Steins erzählt, dass sie sich früher lange mit den Kunden unterhalten habe. "Wir sind nicht nur Lebensmittelverteiler, sondern das erweiterte Wohnzimmer." Doch das Kaffeekränzchen ist seit dem Corona-Ausbruch gestrichen. Trotzdem gebe es Kunden, die in der beißenden Kälte eine Stunde früher kämen, nur um sich zu unterhalten.

Denn die Einsamkeit ist für viele in der Corona-Pandemie eine schwere Last geworden. Traudl Vater: "Wir haben zunehmend ältere Menschen, die zu uns kommen und die vereinsamen jetzt. Für die war der Haarer Tisch eine Kontaktbörse." Die SPD-Gemeinderätin betont, dass die Initiative mehr als nur Lebensmittelausgabe ist. Vor dem Ausbruch des Virus machte sie Hausbesuche. Zudem wird den Menschen oft geholfen, Anträge auszufüllen.

Das Wichtigste außer der Lebensmittelausgabe sei, dass man Teilhabe ermögliche. In den vergangenen Jahren gaben die Ehrenamtlichen Gutscheine fürs Café aus, sodass die Menschen etwas unternehmen konnten. Zudem gab es Karten für Konzerte oder Vorträge. Kindern, die ein Musikinstrument erlernen wollen, versucht der Haarer Tisch in Kooperation mit der Musikschule, kostenlosen Unterricht zu ermöglichen. Traudl Vater erzählt von einem älteren alleinstehenden Mann, der durch die Großzügigkeit der Volkshochschule lange Jahre an einem Malkurs teilnahm.

Um 15 Uhr ist die Ausgabezeit vorbei. Gerdi Pfeifer, Ruth Steins und Eva Genseleiter verräumen mit weiteren Ehrenamtlichen die übrig gebliebenen Lebensmittel. Dann werden sie unterbrochen von einer Mutter und ihrem Kind, die erwartungsvoll an die Glastür des Eingangs klopfen. Eigentlich sind sie zu spät dran, doch mit einem Achselzucken winken die Frauen die beiden noch schnell hinein.