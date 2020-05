Die Tische der Caritas werden in der nächsten Woche wieder öffnen und Lebensmittel an Bedürftige abgeben. Wie die Caritas mitteilt, sind inzwischen alle erforderlichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt worden. Vertreter eines Leitungsteams hätten für jeden einzelnen Standort ein Konzept erarbeitet, auch nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises München. Die nächste Ausgabe in Sauerlach wird am Donnerstag, 14. Mai, stattfinden, in Ottobrunn, Aying und Höhenkirchen starten die Ausgaben am Freitag, 15. Mai, ebenso wie in Oberschleißheim, Unterschleißheim und Garching. Taufkirchen startet am Freitag, 22. Mai. Um die Wartezeit bis zur Wiedereröffnung zu überbrücken, hat die Caritas dank einer Spendenaktion Gutscheine an die Bedürftigen ausgeben können.