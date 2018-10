17. Oktober 2018, 22:05 Uhr Landtagswahl Sieben auf einen Streich

Sie hat gekämpft, sie war präsent, hat das Land auf und ab befahren - doch am Ende wird an Natascha Kohnen, 50, und den bayerischen Sozialdemokraten dieser bittere Makel hängen bleiben: schlechtestes Ergebnis der SPD bei einer Landtagswahl überhaupt. Dass die Neubibergerin Kohnen - dort hat im Gemeinderat auch ihre politische Karriere begonnen - als Spitzenkandidatin wieder in den Landtag einziehen würde, war schon vor der Wahl klar. Mit nur noch 12,2 der Erststimmen im Stimmkreis München-Land Süd fuhr Kohnen allerdings ihr mit Abstand schlechtestes Ergebnis ein. Ob Kohnen Chefin der Landespartei bleiben will und wird, kann sie selbst noch nicht sagen. Es werde jetzt alles auf den Prüfstand kommen, sagte sie nach der Wahl: "Und alles heißt alles." Also auch ihre Kampagne, die mit den Slogans "Anstand" und "Haltung" sowie dem Thema Wohnen beim Wähler nicht verfangen hat.

Was steht bei der Unterhachingerin Claudia Köhler einen Tag nach Bekanntwerden ihres Einzugs in den Landtag auf dem Terminplan? Die Gemeinderatssitzung. Und so soll das auch bleiben, wenn die 51-Jährige ihre Arbeit im Maximilianeum aufgenommen hat. Denn die Grüne, die im Stimmkreis München-Land Nord antrat, sieht sich als Bindeglied zwischen der Landes- und Kommunalpolitik. Sie hat den Sprung in den Landtag auf Anhieb geschafft - ein erstaunlicher Werdegang, nachdem sie erst seit 2011 bei den Grünen ist und seit 2014 im Gemeinderat sitzt. Umwelt, Soziales und Bildungspolitik liegen der Mutter von drei Söhnen besonders am Herzen. Mit großem Engagement hat sie sich für Flüchtlinge eingesetzt und mehr als 130 Asylbewerber in Jobs vermittelt. Ihr geht es um ein faires Miteinander der Generationen, eine soziale Gesellschaft und gleiche Rechte für alle Menschen.

Beim vierten Anlauf hat es endlich geklappt - und wie. Nahezu 31 000 Stimmen hat der Oberschleißheimer Markus Büchler gesammelt und sich seinen Traum erfüllt: den Einzug ins Maximilianeum. Der 45-Jährige, der im Stimmkreis München-Land Süd antrat, gilt als verkehrspolitischer Experte seiner Partei im Kreistag. Und das nicht nur, weil vor seiner Haustür mehrere tausend Fahrzeuge täglich über die B 471 brettern. Als passionierter S-Bahn- und Radfahrer weiß Büchler, wie dringend München und die Region eine Verkehrswende und vor allem den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs brauchen. Dafür will er sich im Landtag einsetzen. Aber der Kommunalpolitik will der studierte Landschaftsarchitekt treu bleiben und sein Kreistagsmandat auf jeden Fall behalten. Und wenn er doch mal etwas freie Zeit finden wird, setzt er sich in den Zug und fährt auf den Brenner: zum Wandern.

Dass die CSU bei der Bayern-Wahl mit zwei blauen Augen davongekommen ist, dürfte auch Ernst Weidenbusch unterschreiben. Der 55-Jährige aus Haar hat das Direktmandat im Stimmkreis München-Land Nord am Sonntag verteidigen können, wenn auch mit herben Verlusten gegenüber 2013: Weidenbusch, der seit 15 Jahren dem Bayerischen Landtag angehört, kam nur auf 30,6 Prozent der Erststimmen - ein Minus von mehr als zwölf Prozent. Der Haarer ist stellvertretender Landrat und war in den vergangenen Jahren anerkannter Finanz- und Haushaltsexperte im Maximilianeum.

Zum Beginn des Wahlkampfs hatte die CSU-Abgeordnete und Ministerin Kerstin Schreyer noch ein wenig gehofft, ihre Partei könne auch in der neuen Legislaturperiode wieder alleine regieren. Denn sie kennt beides als Vertreterin im Landtag, die Koalition von 2008 mit der FDP und die absolute Mehrheit von 2013, "die vieles einfacher macht", wie sie betonte. Am Sonntagabend aber war sie dann froh, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Ob sie Sozialministerin bleiben kann, darüber will die Unterhachingerin, die im Stimmkreis München-Land Süd angetreten ist, nicht spekulieren. Aber wer sie kennt und ihre Engagement als gelernte Sozialpädagogin in der Sache verfolgt, weiß, dass das Sozialministerin ein Traumjob für sie ist. Mit insgesamt 35 756 Stimmen, davon 895 Zweitstimmen aus dem nördlichen Landkreis, war sie erfolgreicher als ihr Parteikollege Ernst Weidenbusch.

Von Iris Hilberth, Landkreis

Der Landkreis München ist viel stärker als zuvor im Landtag vertreten. Zu den zwei Direktkandidaten Ernst Weidenbusch und Kerstin Schreyer von der CSU kommen nach der Auszählung der Zweitstimmen zwei Grüne, eine Sozialdemokratin sowie jeweils ein Vertreter von Freien Wählern und FDP. So steigert sich die Präsenz des einwohnerstärksten Landkreises Bayerns von bislang fünf auf sieben Abgeordnete - und wird so grün wie nie zuvor. Rechnet man zu Claudia Köhler und Markus Büchler den Taufkirchner Benjamin Adjei hinzu, der den Stimmkreis München-Moosach gewann, erhöht sich die Zahl der Grünen aus dem Landkreis sogar auf drei. Zuletzt hatte die heutige Pullacher Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund als Grüne einen Sitz im Landtag, bei der Wahl 2013 verpasste sie den Wiedereinzug jedoch. Der Norden des Landkreises hatte noch nie einen Grünen-Abgeordneten. Markus Büchler musste mehrere Anläufe nehmen, bevor jetzt seine Kandidatur erfolgreich war.

Zugleich verblasst die Farbe Rot, denn so wie sich bayernweit die Stimmen der SPD halbiert haben, ist auch die Zahl der Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis um die Hälfte zurückgegangen. Nur SPD-Spitzenkandidatin und Bayernchefin Natascha Kohnen aus Neubiberg wird dem neune Landtag angehören. Nach 2008 und 2013 gelangt sie zum dritten Mal über die Liste in den Landtag, diesmal wie zu erwarten mit den bayerweit meisten SPD-Stimmen (127 483). Das Mandat im nördlichen Stimmkreis, das der Haarer Peter Paul Gantzer 40 Jahre lang inne hatte, ging verloren. Annette Ganssmüller-Maluche arbeitete sich zwar von Listenplatz 13 in Oberbayern auf Rang 11 (11 998 Stimmen) nach vorne, weil die SPD aus diesem Bezirk aber nur noch sieben statt wie bisher 16 Abgeordnete in den Landtag entsenden darf, reichte das Resultat für die Ismaningerin nicht. "Ich bin tief enttäuscht und muss mich neu ordnen", schreibt sie auf ihrer Facebook-Seite.

Dafür gelang der FDP der Wiedereinzug und in Helmut Markwort einem Landkreisvertreter der Sprung ins Maximilianeum, wo zuletzt der inzwischen zur CSU übergetretene Neubiberger Tobias Thalhammer von 2008 bis 2013 die Liberalen vertreten hatte. Markwort war auf Platz 16 der Liste in den Wahlkampf gestartet und hat schließlich hinter FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen das zweitbeste Ergebnis seiner Partei eingefahren. 20 299 Stimmen sammelte der Journalist insgesamt, davon waren fast die Hälfte Zweitstimmen. Insbesondere in Schwabing, Bogenhausen und Starnberg votierten Wähler für den ehemaligen Chef des Magazins Focus.

Dass bei den Grünen Büchler und Köhler die von manchem Konkurrenten skeptisch beäugte Taktik aufging, die Stimmkreise Nord und Süd zu tauschen und beim jeweils anderen anzutreten, macht ein Blick auf die Zweitstimmenresultate der beiden deutlich. Zwar sind Köhler (insgesamt 29 167 Stimmen) und Büchler (30 635) auch auf der grünen Welle des Großraums München mitgeschwommen, doch 2174 Zweitstimmen aus dem nördlichen Landkreis für den Oberschleißheimer Büchler und 3031 für die Unterhachingerin Köhler aus dem Süden sind zusätzlich zum Erststimmenergebnis schon Pfunde, mit denen sich Wahlen gewinnen lassen. Büchler überzeugte zudem viele Wähler in Freising, Köhler in Giesing. Beide werden sich als Vertreter des gesamten Landkreises sehen, wie Köhler sagt. "Wir haben noch im Wahlkampf verabredet, beide im ganzen Landkreis präsent zu sein und uns auf unsere Themen zu konzentrieren", so die Unterhachingerin. Sie habe sich gut in den Nordgemeinden eingearbeitet und dort auch toll unterstützt gefühlt, zugleich wolle sie aber für die Menschen in ihrer Heimatregion im Süden da sein. Sie freue sich auch sehr, dass Benni Adjei in den Landtag gekommen sei. Zwar vertrete der Taufkirchner Moosach, "doch es ist total wichtig, einen Vertreter der Grünen Jugend dabei zu haben", sagt Köhler.

Den Wiedereinzug schaffte der Ismaninger Kraus von den Freie Wählern mit 18 636 Stimmen, von denen viele auch aus Freising kamen. Dort punktete auch Parteikollegin Ilse Ertl, die im Süden angetreten war und mit 12 571 Stimmen den Einzug in den Landtag verpasste.