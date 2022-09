Kerstin Schreyer (links) und Claudia Köhler, die beiden Abgeordneten von CSU und Grünen aus Unterhaching, wollen beide wieder in den Landtag. Wer wird bei der Wahl in einem Jahr mehr Prozente haben?

Der Landtag wird zwar erst in einem Jahr gewählt, aber CSU und SPD nominieren jetzt schon ihre Kandidaten in den beiden Stimmkreisen München-Land. Und besonders Kerstin Schreyer erweckt den Eindruck, als würde sie sich schon warmlaufen. Muss sie die Grüne Claudia Köhler fürchten?

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Der blaue Kugelschreiber liegt schon bereit auf einem Stapel von Akten. Die letzte Ferienwoche ist angebrochen und Kerstin Schreyer gerade aus dem Urlaub zurückgekommen in ihr Stimmkreisbüro. Dieser August war für die CSU-Politikerin anders als die Sommer in den Jahren zuvor: die Reise länger, die Auszeit echter, die Aktenlage überschaubarer. Schließlich ist die Unterhachingerin seit ein paar Monaten nicht mehr Ministerin. Was aber nicht bedeutet, dass eine wie sie es jetzt langsam angehen lässt. Der Terminkalender ist weiterhin voll, die Mission in weißer Schrift auf dem CSU-Kulli gedruckt: "Kerstin Schreyer, MdL wieder in den Landtag".