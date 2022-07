Auf der Juli-Kreisversammlung der Grünen im Landkreis München haben die beiden Landtagsabgeordneten Claudia Köhler und Markus Büchler sowie Bezirksrätin Frauke Schwaiblmair und Bezirksrat Martin Wagner ihre erneute Kandidatur bei den Wahlen im kommenden Jahr bekannt gegeben. Erklärtes Ziel der beiden Landtagsabgeordneten ist eine Beteiligung der Grünen an der kommenden Regierung.

Büchler hob bei der Ankündigung seiner erneuten Kandidatur hervor: "Nach einer Wahlperiode Oppositionsarbeit sehe ich genau, was in Bayern, insbesondere in meinem Fachgebiet Mobilität, schief läuft. Wichtig ist, dass Busse und Bahnen in Stadt und Land zuverlässig und günstig sind und dass Autos, wo sie nötig sind, bald emissions- und staufrei fahren. Und ich sehe, was zu tun ist, damit Radfahren im Alltag Spaß macht." Für Claudia Köhler stehen neben einer funktionierenden Infrastruktur die Chancengerechtigkeit und die Möglichkeit zur Teilhabe für alle im Bereich Bildung im Vordergrund: "Ausreichend Lehrkräfte und eine wirklich optimale Kinderbetreuung werden wir erst dann bekommen, wenn eine neue Regierung diese Themen endlich anpackt."

Der Kreisverband München-Land begrüßt alle vier Kandidaturen, wie es in einer Pressemitteilung der Grünen heißt. "Wir freuen uns, dass unser grünes Erfolgsquartett wieder antritt", erklärte Kreisvorsitzender Volker Leib. Gewählt werden die Direktkandidierenden für die Bezirks- und Landtagswahl von den Grünen-Mitgliedern im Landkreis am 5. Oktober auf der Aufstellungsversammlung.