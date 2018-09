19. September 2018, 21:13 Uhr Landtagskandidaten Volles Haus in Taufkirchen

Kontroverse Diskussion auf dem Podium zur Landtagswahl im Stimmkreis München-Land Süd.

Von Sabine Wejsada, Taufkirchen

Von wegen Politikverdrossenheit: Mehr als 500 Besucher haben am Mittwochabend in Taufkirchen die Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten für die Landtagswahl verfolgt. Der Stimmkreis München-Land Süd dürfte angesichts der prominenten Bewerber mit Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU), SPD-Chefin Natascha Kohnen und Focus-Gründer Helmut Markwort (FDP) wohl einer der spannendsten Abstimmungsbezirke in ganz Bayern werden. Auf dem Podium, das von der örtlichen Volkshochschule organisiert wurde, saßen zudem Markus Büchler von den Grünen, Ilse Ertl (Freie Wähler), Bernhard Baudler (Linke) und Ulrich Riediger (AfD) sowie SZ-Redakteur Lars Brunckhorst und Günter Hiel vom Münchner Merkur als Moderatoren.

Bereits eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn standen die Gäste Schlange, um in den Saal des Taufkirchner Kultur- und Kongresszentrums zu gelangen. Die Themen der auf zwei Stunden angesetzten Debatte waren breit gefächert: die umstrittene MVV-Tarifreform, der drohende Verkehrsinfarkt in der Region, die explodierenden Miet- und Bodenpreise, Diesel-Skandal, das Betreuungsgeld und Flüchtlinge. Auch über eine drohende Spaltung der Gesellschaft angesichts der Ereignisse nach Chemnitz und dem offen zur Schau getragenen Rechtsextremismus wurde diskutiert. Für die Besucher bestand die Gelegenheit, die Kandidaten zu befragen, von der rege Gebrauch gemacht wurde.

Zur Auflockerung konnten sich die Diskutanten am Anfang als Schätzer versuchen: Gefragt nach den durchschnittlichen Mieterhöhungen in den vergangenen zehn Jahren im Landkreis, erwiesen sie sich allesamt als gut informiert; bei der Zahl der Flüchtlinge, die pro Woche vor dem Landratsamt stehen, hatte niemand eine nur annähernd zutreffende Zahl. Dass es null sind, wusste keiner.

Im Publikum überwog die Zahl jener, die ihre Wahlentscheidung bereits getroffen haben, wie eine spontane Abfrage zu Beginn des Abends zeigte. Für die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer auf der Bühne galt es deshalb, die zumindest im Saal noch Unentschlossenen zu überzeugen. Der Ausgang der bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober war noch nie so spannend wie heuer.