Die Polizei will an der Skate-Anlage im Landschaftspark künftig noch mehr Präsenz zeigen.

Von Daniela Bode, Unterhaching/Neubiberg/Ottobrunn

Dienstagnachmittag, ein paar Jugendliche üben auf ihren Skateboards an den Rampen Tricks. Am Sonntag und am Montag war das anders. Denn da war die Skater-Anlage im Landschaftspark zwischen Unterhaching und Neubiberg wegen Vandalismus gesperrt. Es lagen viele zerbrochene Flaschen und Müll herum, ein Dixie-Klo war aus der Verankerung gerissen und Rampen beschädigt worden. In jüngster Zeit war es öfter zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Die Gemeinde Unterhaching, die federführend für den Skaterpark verantwortlich ist, und die Nachbargemeinden Neubiberg und Ottobrunn, die diesen mitbetreiben, wollen die Anlage nun noch besser überwachen lassen.

Von Montag bis Samstag kümmert sich der Unterhachinger Verein "Ramadama" darum, am Platz den Müll wegzuräumen. Sonntags ist der Unterhachinger Baubetriebshof in Rufbereitschaft. Als die dortigen Mitarbeiter am vergangenen Sonntag die Schäden feststellten, erkannten sie, dass diese nicht so schnell zu beheben sein würden. "Wir sahen uns genötigt, die Anlage am Sonntag aus Verkehrssicherungsgründen zu sperren", sagt Unterhachings Rathaussprecher Simon Hötzl. Gerade an den Glasscherben hätte man sich verletzen können.

Zwar fahren Beamte der Polizeiinspektionen in Unterhaching und Ottobrunn regelmäßig Streife im Landschaftspark. Außerdem kontrollieren Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts, der Firma Ehrl, auch nachts den Park. Doch "es wird regelmäßig niemand angetroffen", sagt Hötzl. Vermutlich spreche sich das sehr schnell herum, wenn die Sicherheitskräfte unterwegs seien. Insgesamt ist es so, dass gerade bei schönem Wetter und gerade in dieser Zeit, in der so viele andere Dinge nicht möglich sind, sehr viele Menschen den Landschaftspark zum Spazierengehen oder Sporttreiben nutzen. Es ist auch bekannt, dass sich Jugendliche in allen Ecken der Parks treffen, an der Skateranlage ebenso wie am Bolzplatz oder am Pavillon. "Dass etwas kaputt gemacht wird, das braucht es wirklich nicht", sagt allerdings Fabian Sass, Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Neubiberg.

Um Vorfälle wie die vom Wochenende künftig vermeiden zu können, wollen sich Mitarbeiter der Gemeinde Unterhaching, Neubiberg, Ottobrunn sowie Beamte der beiden Polizeiinspektionen bereits nächste Woche zusammensetzen, wie Hötzl sagt. Es sollen Maßnahmen besprochen werden. Die denkbar radikalste wäre, den Skate-Bereich zu sperren. Doch das ist offenbar keine Option für die Beteiligten.

"Dass die Unvernunft weniger auf dem Rücken der breiten Mehrheit ausgetragen wird, finden wir nicht fair", sagt der Unterhachinger Rathaussprecher Hötzl. Ähnlich äußert sich der Neubiberger Ordnungsamtsleiter Sass: "Da bestraft man die Falschen, die, die dort Sport treiben wollen." sagt er. Armin Ganserer, Leiter der Polizeiinspektion Ottobrunn, sieht es als "gesellschaftliches Problem", das eine "vernünftige Lösung" erfordere. Die Notwendigkeit, den Skatepark zu schließen sieht er nicht, da die Sicherheitsbeeinträchtigungen bislang nicht so erheblich gewesen seien. Die "Ordnungsstörungen und die Müllproblematik" müsse man in Griff bekommen, aber "trotzdem der Bevölkerung öffentlich zugängliche Flächen belassen", sagt der Polizeichef.

Detailansicht öffnen Auf der Skate-Anlage zwischen Unterhaching und Neubiberg wurden auch schon Wettkämpfe ausgetragen. (Foto: Claus Schunk)

Eine Idee ist laut Hötzl, an den betreffenden Stellen "lückenloser jemanden vorbeizuschicken". Man überlege, Mitarbeiter der mobilen Jugendarbeit dort vermehrt einzusetzen. Zudem ist im Gespräch, den Sicherheitsdienst öfter patrouillieren zu lassen. Auch die Polizei will noch häufiger Streife fahren. Gerade an Wochenenden mit schönem Wetter soll Verstärkung von der Münchner Polizei angefordert werden, wie Ganserer sagt.