Der Grüne kommt gegen den CSU-Amtsinhaber in die Stichwahl. Auch in 16 Kommunen fällt die Entscheidung über den Bürgermeister erst später: etwa in Unterschleißheim, Garching, Haar und Pullach

So viele Landkreisbürger wie nie zuvor werden erst in Stichwahlen über ihre Bürgermeister entscheiden. In insgesamt 16 Städten und Gemeinden ist nach der Wahl vom Sonntag eine zweite Runde nötig, weil keiner der Kandidaten die nötige absolute Mehrheit der Stimmen errang. Auch der Chefsessel im Landratsamt wird im zweiten Wahlgang wieder vergeben: Der seit sechs Jahren amtierende Landrat Christoph Göbel (CSU) wird sich dabei dem Grünen Christoph Nadler stellen müssen. Göbel kam nach vorläufigem Ergebnis auf 44,5 Prozent der Stimmen, Nadler kam mit 24,9 Prozent vor Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) auf Platz zwei.

"Das ist genau das Ergebnis, das ich erwartet habe", sagte Göbel, der das Wahlgeschehen bei einer aufgrund der Corona-Krise stark eingeschränkten Wahlparty im Landratsamt am Mariahilfplatz mit seinem Kontrahenten Nadler verfolgte. Der Grüne freute sich über sein starkes Ergebnis, damit habe er in dieser Form nicht gerechnet. Jetzt gelte es, in den kommenden Tagen noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren, um in der Stichwahl mit einer Überraschung zu reüssieren. Göbel sagte, er erkenne keine Wechselstimmung: "Ich gehe sehr zuversichtlich in diese Wahl."

Detailansicht öffnen Wählen in Zeiten von Corona: Desinfektionsmittel und Handschuhe bei der Stimmauszählung in Grünwald. (Foto: Claus Schunk)

Nicht mehr mit von der Partie wird dann SPD-Landratskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche sein, die noch vor sechs Jahren Göbel in die Stichwahl gezwungen hatte und in dieser mit 44,7 Prozent unterlegen war. Dieses Mal erreichte sie nur noch 14,2 Prozent. Der "grüne Hype" habe klar durchgeschlagen, sagte Ganssmüller-Maluche. Sie könne mit dem Ergebnis aber leben, so die Ismaningerin, "und ich habe einen guten Wahlkampf gemacht". Platz vier gefestigt hat der Kandidat der Freien Wähler, Otto Bußjäger, der sich zufrieden zeigte angesichts seiner 9,1 Prozent. Der Bundestagsabgeordnete und AfD-Kandidat Gerold Otten kam auf 4,4 Prozent, Michael Ritz von der FDP erzielte 2,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,7 Prozent und damit etwas höher als noch vor sechs Jahren (54,1 Prozent).

Auch in Unterschleißheim, der bevölkerungsreichsten Stadt des Landkreises, wird der Bürgermeister in einer Stichwahl ermittelt. Amtsinhaber Christoph Böck (SPD) konnte sich in der ersten Runde mit 47,9 Prozent der Stimmen klar auf Platz eins setzen, muss aber noch einmal gegen Stefan Krimmer von der CSU durchsetzen, der auf 35,1 Prozent kam. Böck hat Stichwahl-Erfahrungen: Vor sechs Jahren gewann er in der zweiten Runde gegen die CSU-Kandidatin Brigitte Weinzierl.

Detailansicht öffnen Nur zwei bleiben übrig: Annette Ganssmüller-Maluche, Otto Bußjäger, Christoph Göbel und Christoph Nadler (von links). (Foto: Claus Schunk)

Der schon vor sechs Jahren absehbare Trend zur Stichwahl hat sich bei dieser Kommunalwahl klar verstärkt. Nur in elf Gemeinden konnten sich Kandidaten bereits im ersten Durchgang durchsetzen - allesamt amtierende Rathauschefs. Zu ihnen zählen unter anderem mit starken Ergebnissen Maximilian Böltl in Kirchheim (CSU/74,9 Prozent), Jan Neusiedl in Grünwald (CSU/70,9 Prozent), der Ismaninger Alexander Greulich (SPD/66,7 Prozent) und Thomas Loderer in Ottobrunn (CSU/59,8 Prozent). Ein wenig überraschend angesichts von vier Gegenkandidaten schaffte es auch der parteifreie, aber von der CSU nominierte Ullrich Sander in Taufkirchen mit 51,1 Prozent bereits in der ersten Runde. Auch die Sauerlacherin Barbara Bogner (UBV) setzte sich mit 52,9 Prozent auf Anhieb durch.

In allen Kommunen, in denen der Bürgermeisterposten neu besetzt wird, weil Amtsinhaber ausscheiden, müssen Stichwahlen die Entscheidung herbeiführen. Etwa in Höhenkirchen-Siegertsberunn. Dort überraschte SPD-Berwerberin Mindy Konwitschny mit starken 37,2 Prozent, sie geht gegen Roland Spingler von der CSU (27,2 Prozent) in Runde zwei. In Neubiberg kämpfen Thomas Pardeller von der CSU (37,5 Prozent) und Kilian Körner von den Grünen (29,7 Prozent) um die Nachfolge von Günter Heyland (Freie Wähler).

Neben Unterschleißheims Rathauschef Christoph Böck (SPD) müssen weitere prominente Amtsinhaber um ihre Wiederwahl bangen. Am allermeisten wohl Haars Rathauschefin Gabriele Müller (SPD), die in der ersten Runde mit 42,2 Prozent sogar hauchdünn hinter dem CSU-Bewerber Andreas Bukowski (42,4 Prozent) lag. Haar gilt gemeinhin als Hochburg der Sozialdemokraten, jetzt ziehen zwei Bewerber auf Augenhöhe in die Stichwahl. Auch Susanna Tausendfreund, bisher einzige Bürgermeisterin der Grünen im Landkreis, muss sich einer zweiten Runde stellen. Sie geht mit 42,8 Prozent als Favoritin in die Stichwahl gegen CSU-Kandidatin Christine Eisenmann (23 Prozent). Zu erwarten war zudem ein erneuter Urnengang in Garching, dort traten am Sonntag gleich sechs Bürgermeisterkandidaten an. Als Sieger ging SPD-Amtsinhaber Dietmar Gruchmann mit 41 Prozent hervor, er wird sich des CSU-Kandidaten Jürgen Ascherl (28,1 Prozent) erwehren müssen. Vollkommen offen ist das Rennen in Oberschleißheim, wo Bürgermeister Christian Kuchlbauer von den Freien Wählern mit 29,1 Prozent abgestraft wurde. Hinter ihm liegt CSU-Kandidat Markus Böck mit 24,1 Prozent auf Platz zwei. Spannend dürfte es auch in Hohenbrunn werden. Dort muss Amtsinhaber Stefan Straßmair (CSU) in die Stichwahl gegen Pauline Miller (ÜWG-FW/Bürgerforum).