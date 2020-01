Der gebürtige Niedersachse Gerold Otten war 22 Jahre lang Berufsoffizier bei der Bundeswehr und 20 Jahre bei Airbus Defence and Space, bevor er für die AfD in den Bundestag einzog. Jetzt tritt er als Landratskandidat an.

AfD-Landratskandidat Gerold Otten spricht von Klimahysterie und tritt schon mal an der Seite von Rechtsaußen Björn Höcke auf. Gleichzeitig beklagt er eine Stigmatisierung seiner Partei und kündigt an, im Kreistag konstruktiv mitzuarbeiten.

Vielleich ist der Australier an sich einfach gelassener. In Deutschland sei die Empathie deutlich größer, sagt Gerold Otten, die Menschen in Down Under würden viel zurückhaltender auf die massiven Busch- und Waldbrände reagieren. Das sei zumindest sein Eindruck, sagt der Bundestagsabgeordnete der Alternative für Deutschland (AfD) aus Putzbrunn.

Vergangene Woche war der 64-Jährige in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender der parlamentarischen Gruppe Luft- und Raumfahrt auf Auslandsreise in Japan und Australien. Schon aus der Luft, sagt er, habe er die Brände sehen können, und selbst in Melbourne sei der Brandgeruch allgegenwärtig gewesen. "Aber für die Menschen vor Ort ist das eher normal, es brennt ja öfter. Dieses Jahr waren die Brände aber etwas unkontrolliert und die Einsätze etwas chaotisch", sagt Otten.

Zurück in Deutschland, weit weg von der Katastrophe am anderen Ende der Welt, stellt sich dann aber doch die Frage, inwieweit die massiven Feuer in Australien mit dem Klimawandel zusammenhängen. Auch und gerade in einem Landkreis, der sich selbst zur Klimaschutzregion ernannt hat und dessen Kreistag jeden seiner Beschlüsse mit Blick auf die Auswirkungen für das Klima betrachten will. Denn Gerold Otten will bei der Kommunalwahl im März Landrat des Landkreises München werden und tritt für die AfD an, die auch erstmals in den Kreistag einziehen will.

Klimaschutz, sagt Otten, sei ein "sehr deutsches Thema", in anderen Ländern sei "das Bewusstsein für den Klimaschutz nicht so ausgeprägt". Wenn die Bundesregierung nun ein 50-Milliarden-Euro-Programm für den Klimaschutz auflege, werde das Ganze "wirkungslos verpuffen". Denn, so Otten: "Klima ist global, nicht lokal. Wenn wir uns hier vor Ort zum Ziel setzen, klimaneutral zu werden, bringt das nichts. Es grenzt auch an Klimahysterie, wenn Kommunen den Klimanotstand ausrufen." Das Klima verändere sich ohnehin ständig, sagt Otten. Ja, der CO₂-Ausstoß habe sich durch den Menschen erhöht, aber einen rein menschengemachten Klimawandel könne er nicht erkennen.

Die Liste ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit aufgestellt worden

Lange war unklar, ob die AfD im Landkreis bei der Kommunalwahl überhaupt antreten würde. Die Aufstellungsversammlung für den Landratskandidaten und die Kreistagsliste hielt der Kreisverband am 11. Januar unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab. Jetzt aber, sagt Otten, gehe es darum, im Landkreis Präsenz zu zeigen, transparent zu agieren und den Bürgerkontakt zu suchen. "Und wir wollen mit einem eigenen Landratskandidaten auch Eigenständigkeit demonstrieren als demokratische Partei, die im Parteienspektrum verankert ist", sagt der Kandidat, der seine Partei in Berlin im Verteidigungsausschuss vertritt.

Ohnehin gilt Otten ob seiner Vita als verteidigungs- und sicherheitspolitischer Experte seiner Fraktion. Der gebürtige Niedersachse war 22 Jahre lang Berufsoffizier bei der Bundeswehr mit etwa 2000 Flugstunden auf Phantom- und Tornado-Kampfflugzeugen, ist Oberst der Reserve und arbeitete 20 Jahre in der Luft-und Raumfahrtindustrie bei Airbus Defence and Space. Seit 2013 ist er Mitglied der AfD. Drei Jahre später wurde er Kreisvorsitzender seiner Partei, dieses Amt hat mittlerweileseine Ehefrau Christina Specht inne, die auch die AfD-Kreistagsliste anführt.

Otten selbst kandidiert am 15. März aber nicht für das Gremium, er wolle anderen den Vortritt lassen, sagt er. Im Wahlkampf wolle er sich aber intensiv engagieren, sagt Otten, und dabei mit Themen punkten. Vor allem wenn es um Mobilität geht. Es brauche für die Region ein "zusammenhängendes Verkehrskonzept, sagt der Putzbrunner. Otten fordert - angesichts seiner Aussagen zum Klimawandel wenig verwunderlich - etwa den Ringschluss der A 99 im Süden, spricht sich gegen Dieselfahrverbote und flächendeckende Tempo-30-Zonen aus.

Otten unterstützt aber auch einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, um das bisher nur sternförmig auf die Landeshauptstadt ausgerichtete System zu entlasten und zu erweitern. Damit und beim Thema Wohnen unterscheidet sich der AfD-Kandidat kaum von den Konkurrenten der "Altparteien", wie er sie nennt. Er will auf kommunalen Wohnungsbau und Einheimischenmodelle setzen. "Die Kommunen müssen für den Bau von bezahlbaren Wohnungen etwa für Beschäftigte in den Rathausern deutlich mehr Fläche ausweisen", sagt Otten.

Er beklagt eine "Stigmatisierung" seiner Partei, die viele Mitglieder immer noch davon abhalte, bei der Kommunalwahl zu kandidieren. Die AfD tritt abgesehen von der Kreistagswahl im März nur in Unterschleißheim mit einer elf Personen umfassenden Stadtratsliste an.

Für das Erscheinungsbild der AfD im Landkreis ist die Partei indes selbst verantwortlich. Im September 2018 nahm Otten an einem von der AfD initiierten "Trauermarsch" nach dem tödlichen Messerangriff auf den 35-jährigen Daniel H. in Chemnitz an der Seite des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke teil. Als Nähe zum Flügel, der völkisch-nationalistischen Strömung innerhalb der Partei, will Otten dies aber nicht verstanden wissen. Er sei als stellvertretender Landesvorsitzender zu der Kundgebung eingeladen gewesen und sehe sich nicht als Teil einer Gruppierung, er stehe für das Programm der AfD.

Ende 2019 provozierte der AfD-Kreisverband nach der Wahl des Nürnberger Christkinds mit einem rassistischen Facebook-Post, der deutschlandweit Kritik hervorrief. Ein Redakteur des Kreisverbands habe den Post eigenmächtig veröffentlicht, hieß es danach von Christina Specht, der Beitrag entspreche nicht den Werten der AfD, sagte sie. Otten sagt heute, der Post sei seinem Kreisverband "zu Recht um die Ohren geflogen". Ohnehin wünsche er sich für die gesamte Partei, dass manch einer "lieber mal zehn Sekunden lang nachdenkt, bevor er etwas veröffentlicht".

Für die Kommunalwahl erhofft sich Otten dennoch ein Ergebnis nahe jenem bei der Bundestagswahl im Herbst 2017. Damals kam die AfD im Landkreis auf 9,4 Prozent der Zweitstimmen. Mit so einem Ergebnis würde die Partei mit mehreren Mandaten in den Kreistag einziehen, und "konstruktiv mitarbeiten", wie Otten sagt.

