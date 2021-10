Von Stefan Galler, Landkreis

Der Chef ist nicht da und die Belegschaft lässt es mal so richtig krachen, weil es der Stellvertreter eher ruhig angehen lässt. Was womöglich in dem ein oder anderen Betrieb gängige Praxis ist, kommt für das Landratsamt München offenbar nicht infrage. Denn der erste Ersatzspieler, falls Landrat Christoph Göbel (CSU) mal ausfällt, ist sein Parteifreund Ernst Weidenbusch. Und der hat in der Sitzung des Kreis-Sozialausschusses am Montag unter Beweis gestellt, wie er sich die Leitung einer Sitzung vorstellt: Zielgerichtet und streng führte er durch die gut zweistündige Zusammenkunft.

Und weil er schon gerade dabei war, machte er auch gleich deutlich, dass die Arbeit der Verwaltung für ihn im Idealfall in etwa so schnörkellos ausfallen solle wie seine eigene Sitzungsleitung. Was fast in einen Eklat mündete: Zankapfel war ein Antrag der CSU-Kreistagsfraktion, die vom Fachbereich Integration der Landkreisverwaltung wissen wollte, wie viele Flüchtlingskinder nicht reguläre Bildungseinrichtungen besuchten, sondern stattdessen sonderpädagogische Einrichtungen. Man habe Hinweise aus den Helferkreisen, dass der Anteil der Kinder, die nicht in Schulen gingen, sehr hoch sei. Dementsprechend forderte die CSU-Fraktion Erklärungen für diesen Umstand und Lösungsmöglichkeiten.

Mit der Aufarbeitung dieser Fragen durch den Fachbereich Asyl, Aufenthaltsbeendigung, Integration und Staatsangehörigkeitsrecht waren dann aber weder die Garchinger Kreisrätin Nicola Gerhardt in ihrer Funktion als Antragstellerin, noch der stellvertretende Landrat Weidenbusch zufrieden. Die Fachbereichsleiterin gab an, sie könne keine konkreten Zahlen nennen, es gebe nämlich bisher keine Datenerhebung, außerdem seien alle Beratungsgespräche mit Betroffenen vertraulich zu behandeln.

Das war offensichtlich nicht die Antwort, die Gerhardt und Weidenbusch hören wollten. "Wir haben einen Integrationsauftrag", sagte der und wies den Einwand der promovierten Germanistin zurück: Dass es rechtlich nicht möglich sei, die Zahlen zu bekommen, "stimmt nicht", so Weidenbusch, der der Fachbereichsleiterin gleich noch einen Crashkurs in Kreispolitik mit auf den Weg gab: "Die Menschen wählen Kreisräte, um die Verwaltungsarbeit zu organisieren", sagte er und folgerte, die Lösungsansätze ihrer Abteilung würden den Ausschuss "nicht in ausreichender Weise respektieren". Alle Rechtfertigungen der Angegriffenen, die in einer umfangreichen schriftlichen Abhandlung versucht hatte, sich der Fragestellung zu nähern, verhallten ungehört. Weidenbusch, der auch für die CSU im Landtag sitzt, kanzelte die Wissenschaftlerin, die einst an der Universität Mannheim als Gastprofessorin tätig gewesen war, ab wie ein Lehrer, der einen unvorbereiteten Schüler erwischt: "Ich brauche keine Beschreibung, sondern eine Lösung und ziehe die Vorlage damit zurück." In der nächsten Sozialausschusssitzung könne man sich damit wieder beschäftigen.

Schon zuvor hatte Weidenbusch eine Verwaltungsangestellte angeherrscht, sie solle doch nicht einfach den Sachvortrag vorlesen, sondern den Vorgang anhand einer Präsentation erklären. Offenbar nutzte er die Gelegenheit als Sitzungsleiter, seinem Unmut über die aus seiner Sicht in bestimmten Bereichen ineffiziente Kreisverwaltung Luft zu machen, was durchaus auch als Kritik an Behördenchef Göbel verstanden werden könnte. SPD-Fraktionschef Florian Schardt quittierte Weidenbuschs Angriffslust jedenfalls mit dem süffisanten Hinweis, er bringe "Zug" in die Sitzung.