Landrat Christoph Göbel hat die rund 50 Polizistinnen und Polizisten, die seit kurzem neu in den Inspektionen im Landkreis München eingesetzt sind, bei deren Antrittsbesuch im Landratsamt willkommen geheißen. "Wir erleben besondere Zeiten, in denen wir das außergewöhnliche Engagement jeder und jedes Einzelnen von Ihnen umso mehr zu schätzen wissen", sagte Göbel zur Begrüßung. Landratsamt und Polizei arbeiten oft Hand in Hand - etwa beim Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht sowie bei der Straßen- und Verkehrssicherheit.