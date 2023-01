Die Corona-Pandemie und das verstärkte Arbeiten im Home-Office hatten auch positive Effekte: So hat das Landratsamt im Jahr 2020 in einigen Bereichen bis zu 40 Prozent an Ressourcen eingespart. Das geht aus der jüngst veröffentlichten Umwelterklärung der Behörde für 2020 hervor, die ein externes Prüfinstitut bestätigt hat.

Dem Bericht zufolge wurde am Hauptstandort der Behörde am Mariahilfplatz der Energieverbrauch pro Beschäftigten um 28 Prozent im Vergleich zu 2019 verringert. Untersucht wurde der Wärme-, Strom- und Kraftstoffverbrauch. Demnach wurden etwa 40 Prozent weniger Papier- und Kraftstoff benötigt. Auch die Lebensmittelabfälle gingen in dieser Größenordnung zurück. Die verstärkte Umstellung auf erneuerbar erzeugten Strom und eine Pelletheizung haben nach Angaben des Landratsamtes schon in den Jahren zuvor die Treibhausgasemissionen reduziert.

"Hätte es kein Home-Office gegeben, wäre nahezu die Hälfte der erfassten Treibhausgas-Emissionen durch das Pendeln aller Mitarbeitenden der Landkreisverwaltung verursacht worden", sagt Alois Sporer, Leiter des Umweltmanagements am Landratsamt. Alleine schon dadurch, dass für viele das Pendeln weggefallen sei, habe man massiv CO₂-Emissionen eingespart. Nun sei es wichtig, für den Klimaschutz nützliche Verfahren und Gewohnheiten beizubehalten und das Bewusstsein dafür zu schärfen, betont Sporer. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seien ein Katalysator für umweltverträglicheres Verhalten gewesen, dieser Veränderungsprozess hätte sonst viel länger gedauert.

Die Umwelterklärung wurde im Zuge des Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) für das Landratsamt erstellt, dessen Einführung der Landkreis München bereits 1998 beschlossen hat. EMAS gilt als das weltweit anspruchsvollste System für nachhaltiges Umweltmanagement. Mehr Informationen gibt es unter https://www.landkreis-muenchen.de/landratsamt/umweltmanagement-im-landratsamt/.