Trotz anhaltender Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft hat sich die Stimmung der Unternehmen in der Region München nicht weiter verschlechtert. Der IHK-Konjunkturindex sei erstmals seit Herbst 2017 wieder leicht angestiegen, teilt die IHK mit. Trotzdem sei davon auszugehen, dass die Wirtschaft in der Region 2020 nur sehr verhalten wachsen wird. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die Unternehmen im Großraum München mit ihrer aktuellen Geschäftslage nur bedingt zufrieden sind. Dennoch wollen mehr Unternehmen nach Angaben der IHK Personal einstellen als Stellen streichen. Neben den schwachen Wachstumsaussichten verunsichern die aktuellen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen die Unternehmen: Fast jeder zweite Betrieb (49 Prozent) sieht hier ein Risiko für das eigene Geschäft, was die Investitionsbereitschaft hemmt. Die Investitionspläne seien auf dem niedrigsten Niveau seit 2010.

© SZ vom 26.02.2020