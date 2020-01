Seit mehreren Jahren läuft im Landkreis das Projekt "Demenzfreundliche Kommune", nun hat Landrat Christoph Göbel (CSU) die ersten neun Teilnehmer für ihr Engagement ausgezeichnet. Die Gemeinden Aschheim, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Kirchheim, Oberhaching, Oberschleißheim, Pullach, Taufkirchen, Unterföhring und Unterhaching entwickelten in den vergangenen Jahren ein vielfältiges Angebot, um Menschen mit Demenz und deren Angehörigen Unterstützung in Form von Beratung und Information sowie Hilfestellungen im Alltag zu bieten. Beispielsweise organisierten die Kommunen zahlreiche Veranstaltungen wie Demenzsprechstunden, Vorträge und Austauschrunden, richteten Demenz-Wohngemeinschaften sowie Betreuungsgruppen ein und entwickelten Broschüren mit Hilfsangeboten. In Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrt wurden zudem Fahrdienste, Seniorentreffs oder Tanztees organisiert.

Landrat Göbel lobte die "echte Pionierarbeit" der Gemeinden: "Sie haben sich auf den Weg gemacht, in ihrem Umfeld und für ihre Bürgerinnen und Bürger eine gut durchdachte und innovative Infrastruktur zu schaffen, mit der das Leben und der Umgang mit Demenz erleichtert und das Thema in die Mitte unserer Gesellschaft gerückt wird." Demenz sei vielfältig in ihren Ursachen, Erscheinungsformen und Wirkungen, so der Landrat. Es sei daher umso wichtiger, geeignete Unterstützungsstrukturen zu entwickeln und ein tragfähiges Netzwerk aller Beteiligten zu bilden, um den Betroffenen die bestmögliche Hilfe angedeihen zu lassen.

Im Jahr 2015 hatte der Kreistag eine Demenzstrategie beschlossen, ein Jahr später entwickelte sich daraus das Projekt "Selbstbestimmt leben mit Demenz in der Kommune - Wege gemeinsam gehen". Der Landkreis fördert dieses finanziell, zudem bot das Landratsamt während des gesamten Zeitraums jährliche Austauschtreffen mit den Projektleitern der demenzfreundlichen Kommunen sowie Schulungen und Vorträge für Fachkräfte an. Auch in Zukunft sollen diese stattfinden, für das Jahr 2020 ist zusätzlich ein "Fachtag Demenz" geplant. Das Landratsamt freut sich auch über den Erfolg seines "Demenzparcours": An verschiedenen Stationen können Menschen ohne Demenz erleben, welche Hürden Betroffene überwinden müssen, um im Alltag zurechtzukommen.

Um die Versorgung von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen weiterhin zu verbessern, will der Sozialausschuss des Landkreises vier weitere Städte und Gemeinden als demenzfreundliche Kommunen auszeichnen: Garching, Unterschleißheim, Ismaning und Neuried hatten sich im vergangenen Frühjahr hierfür beworben und den nötigen Anforderungen für die Teilnahme am Projekt entsprochen. Der Landkreis fördert die Kommunen mit 4500 Euro, die Gemeinden beteiligen sich bei der Umsetzung mit einem Eigenanteil von ebenfalls mindestens 4500 Euro.