Aschheim

Öffnungszeiten Aschheim-Museum: Montag und Mittwoch, 16 bis 19 Uhr; Dienstag und Freitag, 15 bis 18 Uhr; Donnerstag, 10 bis 13 Uhr; jeden ersten Sonntag im Monat, 10 bis 12 Uhr; jeden dritten Sonntag im Monat, 14 bis 17 Uhr. Aschheim-Museum im kulturellen Gebäude, Münchner Straße 8 (Eingang Herdweg).

Aktuelle Öffnungszeiten der Gemeindebücherei. Montag und Mittwoch, 16 bis 19 Uhr; Donnerstag, 10 bis 13 Uhr; Dienstag und Freitag, 15 bis 16 Uhr. Weitere Infos unter www.kultibuch.de.

Aying

Aktuelle Öffnungszeiten der Gemeindebücherei Aying. Montag, 18 bis 20 Uhr; Dienstag, 9.30 bis 11.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr; Donnerstag, 15 bis 18 Uhr. Weitere Infos auf der Homepage unter www.buecherei-aying.de oder telefonisch während der Öffnungszeiten unter ☎ 08095/87 34 75.

Brunnthal

Einkaufshilfe sowie Ratsch- und Sorgentelefon. Der soziale Hilfsring Brunnthal bietet für alle Bürger der Gemeinde unbürokratische Nachbarschaftshilfe an. Erreichbar unter ☎ 01573/450 97 67 oder per E-Mail an info@hilfsring-brunnthal.de.

Feldkirchen

Aktuelle Öffnungszeiten Rathaus. Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 12 Uhr; Donnerstag, 15 bis 18 Uhr. Ein Einlass in das Rathaus kann ohne Terminfestsetzung unter ☎ 99 74-0 nicht gewährt werden.

Garching

Rathaus geöffnet. Für den Behördengang ist eine vorherige Terminvereinbarung unter ☎ 320 89-0 oder per E-Mail an stadt@garching.de erforderlich. Beim Betreten des Rathauses ist eine Alltagsmaske zu tragen. Weitere Infos auf der Homepage www.garching.de.

Neue Sprechzeiten des Garchinger Hospizkreises. Jeden Montag, 14 bis 16 Uhr, im Büro Königsgarten, Mühlfeldweg 2. Telefonische Erreichbarkeit der Einsatzleiterin Kerstin Kubo unter ☎ 0176/45 63 48 63.

Sommerferien-Leseclub der Stadtbücherei bis 11. September. Mitmachen können Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren. Weitere Infos auf der Homepage http://stadtbuechereigarching.de oder direkt in der Bücherei am Bürgerplatz 11, montags bis freitags, 11 bis 18 Uhr; jeden ersten Samstag im Monat, 9 bis 13 Uhr.

Grasbrunn

Kunstausstellung von Elisabeth Cockcroft. Zu sehen bis Ende September, Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr; Dienstag auch 14 bis 18 Uhr; Rathaus Neukeferloh, Lerchenstraße 1.

Nordic Walking. Dienstags, 8.30 und 18 Uhr; freitags, 9.30 Uhr, und sonntags, 10 Uhr. Gehzeit zirka eine Stunde durch den Wald Richtung Möschenfeld. Weitere Infos bei Ingrid Röser, ☎ 460 41 92. Treffpunkt am Parkplatz vor der Turnhalle an der Leonhard-Stadler-Straße in Neukeferloh.

Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses. Bürgerhaus Neukeferloh, großer Saal, Leonhard-Stadler-Straße 12; Dienstag, 11. August, 19.30 Uhr.

Sonntagstreffen mir Erika. Immer an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat. Bei diesem Treffen stehen Würfel- und andere Gesellschaftsspiele im Vordergrund, nicht die Gespräche. Jeder ist willkommen. Weitere Infos bei Ingrid Röser, ☎ 460 41 92. Nächster Termin: 16. August, von 14 bis 17 Uhr im Wirtshaus am Sportpark in Grasbrunn.

Grünwald

Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek. Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr; am Mittwoch nur von 10 bis 13 Uhr. Weitere Infos unter www.bibliothek-gruenwald.de. Gemeindebibliothek, Südliche Münchner Straße 7.

Haar

Rathaus nach vorheriger Terminabsprache geöffnet. Telefonisch erreichbar unter ☎ 460 02-302. Das Betreten ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet. Weitere Infos unter www.gemeinde-haar.de/aktuelles.

Sitzung des Ferienausschusses. Rathaus, großer Saal, Bahnhofstraße 7; Mittwoch, 19. August, 15 Uhr.

Aktuelles aus dem Familienzentrum der Nachbarschaftshilfe Haar. Das Büro ist bis 13. August, Montag bis Donnerstag, 9 bis 12 Uhr, besetzt. Anmeldungen und Infos zu allen Angeboten, die im September starten, wie Gruppen, Musik- und Sportkurse, aber auch Fragen zu allen Themen rund um die Familie sind während dieser Zeit willkommen. Weitere Infos telefonisch unter ☎ 4620 44 39 oder auf der Homepage unter www.familienzentrum-haar.de.

Öffnungszeiten Freibad Haar. Täglich von 10 bis 20 Uhr. Maximal dürfen sich 400 Badegäste gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Eintrittskarten sind ausschließlich an der Freibadkasse erhältlich. Telefonisch erreichbar unter ☎ 46 95 05.

Sommerferien-Leseclub der Gemeindebücherei bis 12. September. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln sowie verkürzte Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10 bis 12 Uhr; Dienstag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr; jeden zweiten und vierten Samstag, 10 bis 12 Uhr. Weitere Infos unter www.sommerleseclub.de. Bücherei, Leibstraße 25.

Ismaning

Rathaus nach vorheriger Terminvereinbarung geöffnet. Telefonisch erreichbar unter ☎ 96 09 00-0 oder auf der Homepage www.ismaning.de.

Möbelbörse Ismaning freut sich auf Spenden. Besonders gut vermittelbar sind gut erhaltene Kleinmöbel und funktionierende Elektrogeräte. Angebote und Gesuche können jederzeit per E-Mail an moebelboerse-ismaning@caritasmuenchen.de übermittelt werden oder persönlich telefonisch immer dienstags unter ☎ 96 04 88 85 (außerhalb dieser nur Anrufbeantworter).

Gwandhaus im Hillebrandhof geöffnet. Es wird gebeten, die Hygienevorschriften einzuhalten und eine Gesichtsmaske zu tragen. Eingang Aschheimer Straße 2. Öffnungszeiten: Dienstag, 9 bis 11 Uhr und 18 bis 20 Uhr; Donnerstag, 16 bis 19 Uhr; jeden letzten Samstag im Monat, 10 bis 12 Uhr.

SPDI-Außensprechstunde Ismaning.Der Sozialpsychiatrische Dienst Bogenhausen/Region Nord-Ost bietet 14-tägig mittwochs, 10 bis 13 Uhr, eine kostenfreie Sprechstunde im Hillebrandhof, Aschheimer Straße 2 an. Weitere Infos und Anmeldung unter ☎ 93 20 03 oder auf der Homepage www.spdi-bogenhausen.de. Der nächste Termin findet am Mittwoch, 19. August, statt.

Dr. Brumm und der Megasaurus von Daniel Napp. Bilderbuchkino für alle Kinder von drei bis acht Jahren. Anmeldung erforderlich unter ☎ 96 20 92 41. Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, großer Saal, Mühlenstraße 15; Donnerstag, 13. August, 16 Uhr.

Urmel taucht ins tiefe Meer von Max Kruse. Bilderbuchkino für alle Kinder von drei bis acht Jahren. Anmeldung erforderlich unter ☎ 96 20 92 41. Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, großer Saal, Mühlenstraße 15; Dienstag, 18. August, 16 Uhr.

Roland Fürstenhofer - Überall ist Wunderland. Malerei und Grafik. Zu sehen ist die Ausstellung bis 20. September, Dienstag bis Samstag, 14.30 bis 17 Uhr; Sonntag, 13 bis 17 Uhr. Galerie im Schlosspavillon, Schloßstraße 1, ☎ 96 68 52.

Wir gratulieren! Private Fest- und Feiertage im Laufe der Geschichte. Sonderausstellung im Schlossmuseum Ismaning, Schloßstraße 3 a, wieder geöffnet. Zu sehen bis 11. Oktober, dienstags bis sonntags, 14.30 bis 17 Uhr.

Kirchheim

Rathaus und gemeindliche Einrichtungen geöffnet. Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, montags, 14 bis 18 Uhr. Das Betreten ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet. Terminvereinbarung unter ☎ 909 09-0 oder per E-Mail an gemeinde@kirchheim-heimstetten.de.

Sitzung des Ferienausschusses. Mensa der Grund- und Mittelschule, Heimstettener Straße 12. Dienstag, 11. August, 19 Uhr.

Neubiberg

Rathaus nach vorheriger Terminabsprache geöffnet. Telefonisch erreichbar unter ☎ 60 01 20 (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr) oder jederzeit per E-Mail an gemeinde@neubiberg.de. Weitere Infos im Bürgerservice-Portal unter www.neubiberg.de.

Sommerpause im Seniorenzentrum. Bis Freitag, 28. August, bleibt das Seniorenzentrum an der Hauptstraße 12 geschlossen.

Aktuelle Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek am Bahnhofsplatz 3. Dienstag und Donnerstag, 11 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr; Mittwoch und Freitag, 11 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr; jeden ersten Samstag im Monat, 10 bis 14 Uhr. Telefonisch erreichbar unter ☎ 600 12-70.

Oberhaching

Hospiz- und Palliativ-Zentrum. Erreichbar ist der Dienst der Caritas im Landkreis München, Innerer Stockweg 6, Montag bis Donnerstag, 9 bis 16 Uhr, sowie freitags, 9 bis 14 Uhr, unter ☎ 613 97-170.

Trauercafé. Es bietet Betroffenen und Gleichgesinnten Gelegenheit zur Information, Gesprächen und Austausch. Anmeldung erbeten unter ☎ 613 97-170. Der Treff findet im Wagnerhaus, Hubertusplatz 3, oder in den Büroräumen (je nach Teilnehmerzahl) im Hospiz- und Palliativ-Zentrum, Innerer Stockweg 6 statt. Mittwoch, 12. August, 15 bis 17 Uhr.

Oberschleißheim

Sommerpause in der Bücherei. Bis zum 30. August ist die Bücherei geschlossen. Gemeindebücherei, Theodor-Heuss-Straße 29.

Beach-Acoustic-Festival. Live-Musik mit fünf Acoustic-Music-Künstlern bei freiem Eintritt. Munich Beach Resort, Dachauer Straße 35; Samstag, 15. August, 17 Uhr (Einlass von 16 Uhr an).

Hallenbad Oberschleißheim wieder geöffnet. Unter Berücksichtigung eines Hygienekonzepts sowie einer reduzierten Personenzahl (maximal 30 Personen) ist ein Besuch (ohne Anmeldung) wieder möglich. Infos unter ☎ 315 46 80 oder unter www.oberschleißheim/hallenbad. Professor-Otto-Hupp-Straße 26.

Ottobrunn

Rathausbesuch wieder möglich. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, von 8 bis 12 Uhr; Donnerstag, zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Nach Möglichkeit sollten Angelegenheiten weiterhin telefonisch oder per E-Mail erledigt werden. Weitere Informationen unter www.ottobrunn.de oder unter ☎ 60 80 80.

Aktuelle Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek im Wolf-Ferrari-Haus. Dienstag, Mittwoch, Freitag, jeweils von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr; Donnerstag, 14 bis 21 Uhr. Samstag und Montag geschlossen. Wolf-Ferrari-Haus, Rathausplatz 2, telefonisch erreichbar unter ☎ 608 08-500.

Sonderverkauf vor der Sommerpause. Bevor das Sozialkaufhaus Klawotte vom 17. August bis 5. September in die Sommerpause geht, bietet es an seinem Standort an der Alten Landstraße 5 einen Sonderverkauf an. Bis 14. August gibt es eine 50-prozentige Ermäßigung auf Sommerware. In den Räumen besteht Maskenpflicht. Öffnungszeiten: Montag, 9 bis 12 Uhr (kein Verkauf); Dienstag, 9 bis 17 Uhr; Donnerstag, 9 bis 13 Uhr; Freitag, 10 bis 17 Uhr. Die Kinder- und Kreativ-Klawotte an der Putzbrunner Straße 52 ist von 27. Juli bis 28. August geschlossen.

Der Hospizkreis Ottobrunn informiert. Für Fragen und Beratung zu Themen der pflegerischen Versorgung und Unterstützung im häuslichen Bereich stehen die Koordinatorinnen telefonisch montags bis donnerstags, 9 bis 15 Uhr, und freitags, 9 bis 13 Uhr, unter ☎ 66 55 76 70 zur Verfügung.

Bilderbuch-Vorlesestunde im Rosengarten. Geeignet für Kinder zwischen vier und sieben Jahren; Teilnahme kostenfrei. Anmeldung bis zum 12. August entweder per E-Mail an bibliothek@ottobrunn.de, unter ☎ 60 80 85 00 oder vor Ort in der Gemeindebibliothek möglich. Treffpunkt: Wiese im Rosengarten am Wolf-Ferrari-Haus, Rathausplatz 2. Donnerstag, 13. August, 15.30 bis 16 Uhr und 16.30 bis 17 Uhr.

Pullach

Mit Termin ins Rathaus. Terminvereinbarung unter ☎ 74 47 44-0. Für den allgemeinen Publikumsverkehr bleibt das Rathaus weiterhin geschlossen.

Bürgersprechstunde mit der Dritten Bürgermeisterin Cornelia Zechmeister. Um eine Anmeldung unter ☎ 74 47 44 11 wird gebeten. Mittwoch, 12. August, 15 bis 16 Uhr.

Klangzeit - Weltmusikalischer Klang-Rausch. Eine musikalische Mischung aus dem Allgäu, Oberbayern und Südamerika mit Hansi Zeller, Fini Melchor und Kiko Pedro. Anmeldung erforderlich beim Volkstanzkreis Pullach, ☎ 089/793 34 26 oder per E-Mail an vtk@pullach-isartal.de. Pfarrsaal Heilig Geist Kirche, Parkstraße 11; Samstag, 15. August, 20 Uhr.

Öffnungszeiten Freizeitbad Pullach. Dienstag, Mittwoch und Freitag, 8 bis 10.30 Uhr, 11.30 bis 14 Uhr, 15 bis 17.30 Uhr, 18.30 bis 21 Uhr; Donnerstag, 7 bis 10.30 Uhr, 11.30 bis 14 Uhr, 15 bis 17.30 Uhr, 18.30 bis 21 Uhr (nur für Vereine); Samstag, Sonntag, Feiertage, 9 bis 11.30 Uhr, 12.30 bis 15 Uhr, 16 bis 19 Uhr. Freizeitbad Pullach, Hans-Keis-Straße 59, ☎ 089/793 24 95.

Lesen ist ein Abenteuer - Sommerferien-Leseclub der Charlotte-Dessecker-Bücherei. Für Lese-Fans zwischen sechs und zwölf Jahren heißt es bis zum 6. September wieder "Lesen, was geht". Weitere Infos auf der Homepage unter https://pullach.bibliotheca-open.de/ oder unter ☎ 74 44 00 11. Öffnungszeiten: Montag, 14.30 bis 18 Uhr; Dienstag bis Donnerstag, 10 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr; Freitag, 10 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr.

Putzbrunn

Sommerpause in der Gemeindebücherei. Geschlossen von 15. bis 31. August. Letzter Ausleihtag am Freitag, 14. August. Gemeindebücherei, Hohenbrunner Straße 3.

Taufkirchen

Offener Bücherschrank im Integra-Haus der Familie. Zum Ausleihen, Anschauen, Tauschen oder Verschenken. Jeden Dienstag bis Freitag, jeweils von 8.30 bis 10.20 Uhr. Integra-Haus der Familie, Postweg 8 a (OG). Instrumente bauen aus Naturmaterialien und Müll. Basteln für Kinder von fünf bis zwölf Jahren. Anmeldung erforderlich unter ☎ 66 60 91 80. Die Werkstatt findet im Haus der Nachbarschaftshilfe, Ahornring 119, statt. Wahltermine: Montag, 10., bis Freitag, 14. August, jeweils von 9 bis 11 Uhr.

Unterföhring

Aktuelle Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek im Bürgerhaus. Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln sowie verkürzte Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag, 14 bis 18 Uhr; Mittwoch, 10 bis 14 Uhr; samstags wieder geöffnet von 10 bis 14 Uhr. Weitere Informationen unter ☎ 950 81-507.

Unterhaching

Rathaus mit Einschränkungen geöffnet. Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr; Freitag, 8 bis 13 Uhr. Weitere Infos unter ☎ 665 51-0 oder per E-Mail an rathaus@unterhaching.de.

Öffnungszeiten Geschäftsstelle der Nachbarschaftshilfe am Hofmarkweg 6. Während der Sommerferien ist nur jeden Mittwoch, von 15 bis 18 Uhr, geöffnet.

Stammtisch des Städtepartnerschaftskreises. Alle interessierten Bürger sind eingeladen. Aufgrund der Corona-Auflagen ist eine Anmeldung per E-Mail an a.probst@staepa-uhg.de erforderlich. Restaurant Locanda 80 (Vereinsheim des TSV Unterhaching), Truderinger Straße 40; Dienstag, 18. August, 19 Uhr.

Geänderte Öffnungszeiten im Unterhachinger Treffpunkt. Während der Sommerferien von 27. Juli bis 4. September ist der Unterhachinger Treffpunkt am Hofmarkweg 12 nur an drei Tagen geöffnet. Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr.

Unterschleißheim

Schrittweise Öffnung des Rathauses. Termine müssen unter ☎ 31 00 90 oder per E-Mail an termin@ush.bayern.de montags, mittwochs und donnerstags, 8 bis 12 Uhr, dienstags, 10 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, freitags, 7.30 bis 12 Uhr, vereinbart werden. Das Betreten des Rathauses, Rathausplatz 1, ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung möglich. Weitere Informationen unter www.unterschleissheim.de.

Stadtbibliothek ist geöffnet. Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. Die Rückgabe der Medien erfolgt ausschließlich über die Medienklappen im Außenbereich und ist auf die Öffnungszeiten der Bibliothek, dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, beschränkt. Stadtbibliothek, Rathausplatz 1.

VHS online

Gartenvielfalt. Fotowettbewerb #zamgarteln für Fotos und Videos privater Gartenprojekte, einzureichen bis zum 30. August per E-Mail an fotowettbewerb@nordallianz.de. Weitere Informationen und Anregungen sind zu finden unter www.vhsnord.de und www.nordallianz.de.