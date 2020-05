Willie Stiehler baute die Energieagentur Südostbayern mit Sitz in Traunstein auf. Er hat an der TU München promoviert und ist Fachmann für alternative Energien wie Biogas.

Willie Stiehler ist neuer Geschäftsführer der Energieagentur Ebersberg-München. Er ist rückwirkend zum 1. April bereits bei der Organisation eingestiegen, die die Energiewende in den Landkreisen Ebersberg und München begleitet und managt. Er löst Hans Gröbmayr ab, der mit 66 Jahren nach einer Übergangsphase Ende Juli in den Ruhestand geht.

"Es ist ein wirklicher Generationswechsel", sagt Gröbmayr zu der Stabübergabe an Stiehler. Der 39-Jährige hat zum Thema "Akzeptanz von Biogas in Bayern" an der Technischen Universität München promoviert und anschließend zweieinhalb Jahre in einer bekannten Unternehmensberatung Kommunen und Kommunalunternehmen in den Themenfeldern Tiefengeothermie und Fernwärme beraten. Seit 2016 war er Geschäftsführer der Energieagentur Südostbayern GmbH, die er ebenso mit aufbaute wie Gröbmayr die Energieagentur Ebersberg-München.

Stiehler sagt, "die Landkreise Ebersberg und München bilden eine innovative, aber auch herausfordernde Region in Sachen Klimaschutz". Er freue sich, dass der Übergang zwischen den Geschäftsführern so strukturiert ablaufe und er von Gröbmayrs Erfahrungen profitieren könne. Der gelernte Zimmerermeister Gröbmayr ist seit neun Jahren ein prägendes Gesicht der Energiewende in der Region. Er war Klimaschutzmanager des Landkreises Ebersberg und im Jahr 2014 mit zunächst zwei Mitarbeitern Gründervater der Energieagentur Ebersberg, der sich 2017 auch der Landkreis München anschloss. Heute zählt die Energieagentur 20 Mitarbeiter. Gröbmayr sagt, mit Stiehler gewinne die Region einen erfahrenen Experten für erneuerbare Energien, der dank seines Alters die Motivation und Kraft mitbringe, die für die Bewältigung der Energiewende in der Region notwendig seien.