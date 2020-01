Sie waren ja so gespannt. Die Fahrgäste auf den Linien 223 und 226 wollten im Dezember schon wissen, ob ihr Higo erneut zum Busfahrer des Jahres gekürt worden ist. Sie sprachen ihn beim Ein- und Aussteigen immer wieder darauf an. Und sie wurden schließlich erhört. Zum zweiten Mal hat Hassan Higo, 52, im Landkreis München den vom MVV mit der Süddeutschen Zeitung ausgeschriebenen Preis "Busfahrer des Jahres" gewonnen. Bei der Preisverleihung in der Panorama-Lounge des SZ-Hochhauses im 26. Stock zeigte auch Higo, dass ihm der Preis etwas bedeutet. Darauf angesprochen strahlte er und sagte direkt: "Ich freue mich sehr."

Dieses Strahlen im Gesicht des Chauffeurs ist auch ein Grund, warum Higo, wie sie ihn alle nur nennen, bei den Fahrgästen so beliebt ist. Der 52-Jährige hatte bei der Preisverleihung soeben aus der Hand von MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch seine Urkunde entgegengenommen, dreht sich um und macht sich auf den Weg zu seinem Platz, als ihm Rosenbusch an das Publikum gerichtet hinterherschickte, jetzt sähen auch die Gäste das gewinnende Lächeln des Herrn Higo. Doch damit alleine sicherte sich der Fahrer, der mit seinem Chef Martin Geldhauser vom gleichnamigen Busunternehmen in Brunnthal ins SZ-Hochhaus gekommen war, den Preis nicht. Denn der Mann, der ursprünglich Buchbinder gelernt hat, nimmt seinen heutigen Beruf auch ausgesprochen ernst.

Jetzt nach der Tarifreform im MVV hatten viele Fahrgäste Fragen und bekamen von Hassan Higo Hilfe. Er hatte sich zu Hause intensiv in die nicht leicht zu entschlüsselnde Logik des neuen Tarifsystems eingearbeitet. "Ich kümmere mich um meine Fahrgäste", sagte er. Und da gehöre ebenso wie die freundliche Ansprache dazu, Rat zu geben und auch mal auf gestresste Menschen beruhigend einzuwirken. Wie so viele Busfahrer, die in der Region mit dem immer dichter werdenden Verkehr, eine Linie bedienen, muss Higo es schaffen, zügig und sicher sein tonnenschweres Gefährt über die Landstraßen und durch die Orte zu steuern. Er bleibt dabei stets entspannt. "Man sollte es easy nehmen", sagt Higo. Und so easy, so locker versucht er auch zu bleiben, wenn jemand fragt: "Schaffst du noch die S-Bahn?" Seit elf Jahren steuert Higo, der in München-Bogenhausen wohnt, Busse übers Land. Er mag die Landbevölkerung. Die Leute seien anders, offener, zugänglicher, sagt er. "Ich verbringe mehr Zeit mit meinen Fahrgästen als mit meiner Familie." Und er sagt sogar: "Es ist echt Familie." Die Familie hat wieder Grund, ihren Higo zu feiern.