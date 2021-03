Das Landratsamt München richtet in der Corona-Krise den Blick verstärkt auch auf die Kulturszene im Landkreis. Der im Oktober vergangenen Jahres installierte neue Kulturreferent im Landratsamt baut dazu eine Datenbank auf. Dieses Verzeichnis soll Kulturschaffenden und Interessierten einen Überblick über die kulturelle Vielfalt im Landkreis München bieten. Der Landkreis verfolgt nach eigenem Bekunden seit längerem den Anspruch, das Thema Kultur weiter in den Fokus seiner Arbeit zu rücken. Gerade in Zeiten, in denen die Kultur unter den Corona-Bedingungen leidet, sollten die Weichen für eine zukünftig besser vernetzte Kulturarbeit gestellt werden, heißt es aus dem Landratsamt. Mit der Neuausrichtung des Kulturbereichs der Behörde und Bestellung des Kulturreferenten bekräftige man dieses Bestreben.

Zu den Aufgaben des Kulturreferenten Rainer Klier gehören außer der Organisation von Veranstaltungen die Heimat-, Brauchtums- und Volksmusikpflege. Klier ist selbst Musiker, verfügt über langjährige Erfahrung in der Kulturarbeit und hat im Oktober 2020 seine Arbeit im Landratsamt aufgenommen. "Wir möchten die Geschichte und Identität des Landkreises Münchens für nachfolgende Generationen bewahren. Dafür schaffen wir eine Datenbank für Kultur, um die Bräuche und die Arbeit der Kulturschaffenden im Landkreis zu dokumentieren und die Akteure miteinander zu vernetzen", sagt Klier.

Das Verzeichnis, das eine möglichst umfassende Auflistung der im Landkreis beheimateten kulturellen Vereinigungen und Organisationen enthalten soll, wird künftig auf der Website des Landkreises aufrufbar sein. Der neue Service soll Interessierten im und um den Landkreis sowie insbesondere Neubürgern Informationen über die Vielfalt der aktuell vorhandenen Kulturschaffenden, ihre Arbeit und ihre Spiel- und Schaustätten bieten. Darüber hinaus soll die Datenbank dem Auf- und Ausbau eines Netzwerks unter Kulturschaffenden dienen, um Synergieeffekte und Kooperationen bei zukünftigen Projekten und Veranstaltungen noch besser und gezielter nutzen zu können. Das Verzeichnis soll im Sommer dieses Jahres auf der Website des Landratsamts München veröffentlicht werden. Zur Erfassung der Daten bittet das Landratsamt München alle kulturschaffenden Organisationen um Mithilfe. Interessierte können sich per E-Mail an die Adresse rainer.klier@lra-m.bayern.de von Rainer Klier wenden. Folgende Daten sollten angegeben werden: Name des Vereins, der Gruppe, Zweck, Grund, Genre der Organisation, eine Website, eine E-Mail-Adresse, Adresse, Telefonnummer, Ansprechperson.