Von Daniela Bode und Annette Jäger, Landkreis München

Über den Landkreis München rollt eine Welle der Solidarität mit der Ukraine hinweg und besonders mit den Menschen, die vor dem Krieg dort flüchten. Zeitgleich rüsten sich der Landkreis und die Kommunen für die Aufnahme ebendieser Schutzsuchenden. In Ottobrunn wird das ehemalige Hotel Pazific an der Rosenheimer Landstraße, das langfristig zu Wohnraum umgebaut werden soll, möglicherweise bald Flüchtlingen aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf bieten. Wie Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) der SZ sagte, habe das Landratsamt ihn informiert, der Eigentümer des Hotels habe das Gebäude der Behörde zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen angeboten. "Das findet natürlich auch meine Unterstützung", sagt Loderer. Aus dem Landratsamt ist dazu zu erfahren, dass sich der Landkreis "intensiv auf die Aufnahme und Unterbringungen von Geflüchteten aus der Ukraine" vorbereite. Freie und belegbare Kapazitäten seien der Regierung gemeldet worden. Man gehe aber davon aus, dass die verfügbaren Kapazitäten bei weitem nicht ausreichen werden.

Auch in Neubiberg hat man derweil konkrete Vorstellungen, wie man Geflüchteten aus der Ukraine helfen will. So hat die Gemeinde laut Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) dem Landratsamt bereits drei freie Wohnungen im kommunalen Seniorenzentrum gemeldet. "Dort hätten die Menschen auch gleich einen Ansprechpartner", sagt der Bürgermeister. Auch ein weiteres gemeindliches Gebäude habe die Gemeinde dem Landratsamt genannt, das aber nicht in besonders gutem Zustand sei. Auch die Traglufthalle könne wieder aktiviert werden, wie nach dem starken Zuzug Geflüchteter im Jahr 2015, wenn das Landratsamt das wünsche, sagt Pardeller. Zudem prüft die Verwaltung noch gemeindliche Grundstücke, um sie gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen.

Auch in Gräfelfing wird darüber nachgedacht, wo Schutzsuchende aus der Ukraine untergebracht werden könnten. Die Flüchtlingsunterkunft in der Großhaderner Straße in Gräfelfing sei weitgehend besetzt, sagt Rathauschef Peter Köstler (CSU). Für Frauen und Kinder in größerer Zahl sei sie zudem nicht geeignet. Turnhallen als Unterkünfte zu nutzen, wie es schon 2015 der Fall war, als viele syrische und afghanische Flüchtlinge ins Würmtal kamen, sieht Köstler angesichts der Corona-Pandemie für "höchst problematisch". Im Planegger Rathaus hat man bereits Kontakt mit der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen, die über Notfallpläne aus dem Jahr 2015 verfügt, um abzuklopfen, welche Unterkünfte kurzfristig bereits gestellt werden könnten.

Auch in Planegg ist die Wohnraumsuche ein großes Thema - ausgelöst durch den Aufruf des Landrats, privat Menschen in Not unterzubringen. Während sich im Planegger Rathaus noch keine Bürger mit konkreten Wohnraumangeboten gemeldet haben, hat Renate Hausdorf aus dem Helferkreis in Gräfelfing etliche Anrufe erhalten. Ihr Ziel sei es, in der nächsten Woche Raum für 20 Menschen aus der Ukraine sicher zu stellen, die der Caritashelfer aus der Ukraine bei einem seiner Transporte mitbringen könnte. Wichtig sei, so Hausdorf, dass die Aufnahme der Flüchtlinge mit der Koordinierungsstelle im Landkreis abgesprochen sei. Das habe sie so mit dem Gräfelfinger Bürgermeister Köstler abgesprochen. "Wir müssen koordiniert vorgehen", mahnte der Rathaus-Chef. Wenn Menschen aus der Ukraine hier ankämen, müsse vorher feststehen, wo sie wohnten. Der Aufruf des Landrats hat viele Fragen ausgelöst, hat Friederike Rother vom Helferkreis Asyl festgestellt. Vor allem die Dauer des Aufenthalts sei unklar. "Es macht einen Unterschied, ob man Menschen für vier Wochen, mehrere Monate oder Jahre aufnimmt." Der Helferkreis versteht sich als zentrale Stelle für die anlaufenden Hilfsinitiativen. "Wir leiten Informationen weiter und vermitteln Adressen und Kontakte", sagt Rother.