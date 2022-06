Die Unternehmer in der Region München blicken wenig optimistisch in die Zukunft und fürchten die hohen Energiepreise.

In der Region München hat sich die Stimmung in der Wirtschaft deutlich eingetrübt. Vor allem vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und Chinas Null-Covid-Strategie und hoher Energiepreise ist der Konjunkturindex der Industrie- und Handelskammer (IHK) München und Oberbayern um zehn Punkte eingebrochen und liegt mit einem Wert von 113 in etwa auf dem Niveau von Frühjahr 2021 während des Corona-Lockdowns. Zwar seien die Betriebe aktuell noch zufrieden mit der Geschäftslage, heißt es von der IHK, die für die Landeshauptstadt sowie die Landkreise München, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg und Starnberg verantwortlich zeichnet - allerdings gebe es unter den Geschäftstreibenden große Sorgen mit Blick auf die kommenden Monate. 68 Prozent der Betriebe sehen in den hohen Energiepreisen derzeit ein enormes Risiko.