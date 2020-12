Die Isar ist die große Lebensader auch im Landkreis München. Auf ihrem Weg vom Hochgebirge bis zu ihrer Mündung ist sie gleichermaßen Kraftwerk, Naherholungsgebiet und Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen. Insgesamt 26 Fotografen haben ihre Erlebnisse in tausenden Bildern festgehalten, aus denen der Bildband "Wilde " entstanden ist. An diesem Mittwoch, 9. Dezember, lädt der WWF Deutschland von 19 Uhr an zu einer virtuellen Buchpräsentation, Christopher Meyer und Karl Seidl von der Gesellschaft für Naturfotografie werden in einer Bildershow das Werk vorstellen. Wer teilnehmen möchte, kann sich via Zoom online einwählen (Meeting-ID: 987 23 02 93 54,

Kenncode: 760680). Das Buch "Wilde Isar" ist zum Preis von 36 Euro im Handel erhältlich.