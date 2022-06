Völlig ausgebrannt ist das Auto eines Mannes aus dem Landkreis München am Donnerstagnachmittag auf der A 8 bei Weyarn. Der 56-Jährige stellte nach Angaben der Polizei während der Fahrt in Richtung München fest, dass das sein Wagen deutlich an Leistung verlor, daraufhin lenkte er es auf den Seitenstreifen, wo der Motorraum zu qualmen anfing. Der Mann konnte sein Fahrzeug noch unbeschadet verlassen, ehe das Auto in Flammen aufging. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr im Einsatz. Weil zwei Fahrspuren gesperrt wurden, bildete sich ein Stau von sieben Kilometern Länge.