Der Kiebitz mit seinem typischen Balzruf "Kiwitt" war einst ein häufig gesehener Brutvogel auf feuchten Wiesen, Weiden und Äckern. Heute ist der Vogel mit seiner markanten Färbung und den Schmuckfedern am Kopf stark gefährdet. Nur noch 6000 bis 9500 brüten in Bayern - Tendenz abnehmend. Im teils dicht besiedelten und überwiegend intensiv ackerbaulich genutzten Landkreis München gebe es nur noch sehr wenige bekannte Brutgebiete der Art, heißt es in einer Pressemitteilung der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt München, die sich deshalb an die Bevölkerung mit der Bitte um Mithilfe richtet. Um den tatsächlichen Bestand des gefährdeten Vogels beurteilen zu können, sollen von sofort an Kiebitz-Beobachtungen, idealerweise inklusive Anzahl der festgestellten Tiere und Ort der Sichtung, per E-Mail unter naturschutz@lra-m.bayern.de der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet werden.

Der Kiebitz ist im Februar aus seinen Winterquartieren zurückgekehrt, zwischen März und Juni brütet er auf offenem Feuchtgrünland, auf Äckern, Brachen oder Überschwemmungsflächen. Bis zu vier Eier legt das Weibchen in ein mit Gras ausgepolstertes Nest am Boden. Immer häufiger brüten die Tiere heute jedoch ohne Erfolg. Der Hauptgrund für den starken Rückgang des Kiebitzes liege in der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung. Aber auch Spaziergänger mit freilaufenden Hunden könnten zum Problem werden, schreibt die Untere Naturschutzbehörde.